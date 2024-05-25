На Харківщині в напрямку Стрілеча-Глибоке Сили оборони повністю зупинили ворога

Сили оборони повністю зупинили ворога на напрямку Стрілеча-Глибоке. Підрозділи українських військ вибивають армію РФ із позицій.
Про це в ефірі телемарафону розповів Юрій Федоренко – командир батальйону ударних безпілотних авіаційних комплексів АХІЛЛЕС 92-ї окремої штурмової бригади імені Кошового Отамана Івана Сірка, пише АрміяInform.
"Сили оборони своєчасно зайшли по більшій частині на оборонні рубежі. Противник дійсно мав певний успіх на двох напрямках – Вовчанський та в напрямку Стрілеча-Глибоке", – сказав Юрій Федоренко.
Він додав, що на напрямку Стрілече-Глибоке наступ противника повністю зупинили і зараз вибивають його із зайнятих позицій. Також зазначив, що вже є конкретні результати та успіхи.
Федоренко додав, що армія РФ постійно наповнюється живою силою і технікою, щоб Сили оборони не могли перехопити тактичну ініціативу.
"Це відбувається не так швидко, як хотілося б, але треба розуміти, що противник постійно насичує цей напрямок технікою і живою силою, щоб не дати Силам оборони повною мірою перехопити тактичну ініціативу на полі бою. Ми ворога б’ємо і на окупованій території, і за межами України завдяки засобам БПЛА", – додав Юрій Федоренко.
- За словами Зеленського, на Харківському напрямку співвідношення втрат є один українець до восьми росіян.
- Вчора Сирський заявив, Росія після перших успіхів у наступі на Харківську область повністю загрузла у вуличних боях за Вовчанськ і зазнала високих втрат у штурмових підрозділах. Наразі ворог з різних напрямків перекидає резерви, намагаючись підтримати активні штурмові дії.