Малюк: оснащений "Градом" дрон "Sea Baby" може працювати і по морських, і по наземних цілях

Голова Служби безпеки Василь Малюк розповів, що оснащений РСЗВ "Град" морський дрон "Sea Baby" використовується для ураження наземних площинних цілей в прибережній зоні, а також для безпосереднього вогневого контакту в морі.
За його словами, "Град" - це не єдине ноу-хау, яке СБУ використовує на цьому морському дроні.
"Там є багато інших різновидів озброєння, які дрон несе на собі як багатоцільова платформа, але про це розповідати не будемо, щоб не допомагати нашим ворогам", - сказав Малюк.
Він також зазначив, що російські військові кораблі зараз переховуються в порту Новоросійська. Але вони не можуть почуватися в безпеці, бо дрони СБУ їх і там дістають, як це було з великим десантним кораблем «Оленегорський горняк» влітку минулого року.
Загалом дрони СБУ уразили 11 російських кораблів, а також - Кримський міст.
"Морський малюк": що про нього відомо
- Улітку 2023 стало відомо, що Сили оборони атакували Кримський міст за допомогою надводного дрона Sea Baby. Завдяки успішним атакам СБУ фактично змінила філософію проведення військово-морських операцій.
- Голова СБУ пояснював, що морські дрони, які пошкодили Кримський міст у липні 2023, за ініціативою особового складу були названі "SeaBaby", тобто "Морський малюк". Вони обладнані бойовою частиною 850 кг.
- Для враження десантного корабля "Оленегорський горняк" і танкера "SIG" було використано два окремі надводні дрони, в кожному з яких було по 450 кілограмів бойової частини.
- 22 травня повідомлялося, що морські дрони СБУ відтепер оснащені РСЗВ "Град". Їх уже застосували - дрони вдарили по позиціях ворога на Кінбурнській косі.