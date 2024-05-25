Малюк: оснащений "Градом" дрон "Sea Baby" може працювати і по морських, і по наземних цілях

Голова Служби безпеки Василь Малюк розповів, що оснащений РСЗВ "Град" морський дрон "Sea Baby" використовується для ураження наземних площинних цілей в прибережній зоні, а також для безпосереднього вогневого контакту в морі.

За його словами, "Град" - це не єдине ноу-хау, яке СБУ використовує на цьому морському дроні.

"Там є багато інших різновидів озброєння, які дрон несе на собі як багатоцільова платформа, але про це розповідати не будемо, щоб не допомагати нашим ворогам", - сказав Малюк.

Він також зазначив, що російські військові кораблі зараз переховуються в порту Новоросійська. Але вони не можуть почуватися в безпеці, бо дрони СБУ їх і там дістають, як це було з великим десантним кораблем «Оленегорський горняк» влітку минулого року.

Загалом дрони СБУ уразили 11 російських кораблів, а також - Кримський міст.

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