Морські дрони СБУ Sea Baby відтепер оснащені РСЗВ "Град". Їх уже застосували проти окупантів

Морські дрони СБУ Sea Baby відтепер оснащені системами "Град".

Оновлене озброєння вже застосували проти окупантів. Джерела LB.ua підтвердили, що позаминулої ночі Sea Baby Служби безпеки спільно з Військово-морськими силами ефективно відпрацювали з моря по позиціях росіян на Кінбурнській косі.

"Наш «Sea Baby» – це не просто дрон, а багатофункціональна платформа, яка постійно вдосконалюється. І сьогодні ми можемо підтвердити, що вони оснащені реактивною системою залпового вогню, і це технологічне рішення вже показує потужні результати. Тож ворога чекають нові сюрпризи. Працюємо, як завжди ефективно", – зазначив співрозмовник у СБУ.

У Службі показали ексклюзивні кадри з випробувань Sea Baby раніше взимку та безпосередньо з виробництва дронів.

Фото: надано джерелами Випрбування "Граду" на безпілотнику

Фото: надано джерелами Випробування

Наприкінці лютого українці за 36 годин закрили великий збір на 35 морських дронів Sea Baby для СБУ. Його організували фандрейзингова платформа UNITED24 спільно з monobank і Олегом Гороховським, волонтерами Сергієм Стерненком та Ігорем Лаченковим.

Від початку дрони Sea Baby могли змогу нести 850 кг корисного заряду.

Безпілотник є результатом тривалої розробки, а робота над ним почалася одразу після початку повномасштабного нападу РФ.

У грудні в СБУ розповіли про сів другий БпЛА "Мамай". "Мамай" наразі є найшвидшим обʼєктом у Чорному морі та може розганятися до 110 км/год.

У квітні в СБУ повідомили про модернізацію Sea Baby.

"Морський малюк": що про нього відомо

Улітку 2023 стало відомо, що Сили оборони атакували Кримський міст за допомогою надводного дрона Sea Baby. Завдяки успішним атакам СБУ фактично змінила філософію проведення військово-морських операцій.

Голова СБУ пояснював, що морські дрони, які пошкодили Кримський міст у липні 2023, за ініціативою особового складу були названі "SeaBaby", тобто "Морський малюк". Вони обладнані бойовою частиною 850 кг.

Для враження десантного корабля "Оленегорський горняк" і танкера "SIG" було використано два окремі надводні дрони, в кожному з яких було по 450 кілограмів бойової частини.

Малюк закцентував на тому, що всі вражені спецслужбою цілі є цілком законними відповідно до українського законодавства і норм міжнародного права. Також він зазначив, що західні партнери не беруть участі в проведенні даних спецоперацій, але активно переймають унікальний досвід СБУ