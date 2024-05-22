​Захисники ліквідували 1300 окупантів та 41 ворожу артсистему

Від початку повномасштабного вторгнення російська армія втратила майже 17 500 одиниць автомобільної техніки та автоцистерн та понад 7500 танків.

За даними Генштабу, загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 22.05.24 орієнтовно склали:

особового складу ‒ близько 496 370 (+1300) осіб,

танків ‒ 7611 (+6) од,

бойових броньованих машин ‒ 14721 (+22) од,

артилерійських систем – 12820 (+41) од,

РСЗВ – 1077 (+0) од,

засоби ППО ‒ 812 (+1) од,

літаків – 354 (+0) од,

гелікоптерів – 326 (+0) од,

БПЛА оперативно-тактичного рівня – 10346 (+56),

крилаті ракети ‒ 2208 (+1),

кораблі /катери ‒ 27 (+0) од,

підводні човни - 1 (+0) од,

автомобільної техніки та автоцистерн – 17442 (+59) од,

спеціальна техніка ‒ 2090 (+5).

Фото: Генштаб Втрати окупантів

Дані уточнюються.