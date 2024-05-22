Черкаська ОВА ремонтує за 27 млн грн стадіон, прокуратура звернулася через це до суду
Черкаська ОВА ремонтує за 27 млн грн стадіон, прокуратура звернулася через це до суду
Ніхто Tabletki.ua, Liky24 і Doc.ua закривати не буде: пояснюємо зміни, які чекають мільйони українців
Ніхто Tabletki.ua, Liky24 і Doc.ua закривати не буде: пояснюємо зміни, які чекають мільйони українців
ДБР завершило розслідування стосовно львівського бізнесмена Гринкевича
ДБР завершило розслідування стосовно львівського бізнесмена Гринкевича
Що відбувається на найважливіших ділянках фронту
Що відбувається на найважливіших ділянках фронту
Повторна ВЛК для «обмежено придатних». Міноборони оновило список захворювань. Як це працюватиме
Повторна ВЛК для «обмежено придатних». Міноборони оновило список захворювань. Як це працюватиме
Виїзд за кордон після 18 травня. Хто з чоловіків має на це право?
Виїзд за кордон після 18 травня. Хто з чоловіків має на це право?
Іран просив допомоги у США після авіакатастрофи з Раїсі
Іран просив допомоги у США після авіакатастрофи з Раїсі
Стефанчук: по законопроєкту про заборону УПЦ МП буде компромісне рішення
Стефанчук: по законопроєкту про заборону УПЦ МП буде компромісне рішення
Нардепи заблокували трибуну в Раді: вимагали розглянути законопроєкт про заборону УПЦ МП
Нардепи заблокували трибуну в Раді: вимагали розглянути законопроєкт про заборону УПЦ МП
ГоловнаСуспільствоВійна

​Захисники ліквідували 1300 окупантів та 41 ворожу артсистему

Російська армія втратила 22 бойові броньовані машини за добу. 

​Захисники ліквідували 1300 окупантів та 41 ворожу артсистему
Фото ілюстративне
Фото: 28 ОМБр ім. Лицарів Зимового Походу

Від початку повномасштабного вторгнення російська армія втратила майже 17 500 одиниць автомобільної техніки та автоцистерн та понад 7500 танків.

За даними Генштабу, загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 22.05.24 орієнтовно склали:

  • особового складу ‒ близько 496 370 (+1300) осіб,
  • танків ‒ 7611 (+6) од,
  • бойових броньованих машин ‒ 14721 (+22) од,
  • артилерійських систем –  12820 (+41) од,
  • РСЗВ – 1077 (+0) од,
  • засоби ППО ‒ 812 (+1) од,
  • літаків – 354 (+0) од,
  • гелікоптерів – 326 (+0) од,
  • БПЛА оперативно-тактичного рівня – 10346 (+56),
  • крилаті ракети ‒ 2208 (+1),
  • кораблі /катери ‒ 27 (+0) од,
  • підводні човни  - 1 (+0) од,
  • автомобільної техніки та автоцистерн – 17442 (+59) од,
  • спеціальна техніка ‒ 2090 (+5).

Втрати окупантів
Фото: Генштаб
Втрати окупантів

Дані уточнюються.

Читайте головні новини LB.ua в соціальних мережах Facebook, Twitter і Telegram
﻿
Теми: , ,
﻿
Читайте також
Про використання cookies
Продовжуючи переглядати LB.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies
Про файли cookies