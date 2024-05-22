У тимчасово окупованому Маріуполі мешкають до 80 тисяч росіян, - Андрющенко

Окупанти завозять в тимчасово окупований Маріуполь Донецької області десятки тисяч росіян.

Про це повідомив радник маріупольського мера Петро Андрющенко.

“Росіян на сьогоднішній день у Маріуполі знаходиться від 75 до 80 тисяч, за нашими оцінками”, - розповів Андрющенко.

Він наголосив, що частішають випадки, коли росіяни хочуть заволодіти житлом маріупольців. Це, в свою чергу, підштовхує місцевих мешканців виїжджати з міста на підконтрольну українській владі територію.