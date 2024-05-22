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У тимчасово окупованому Маріуполі мешкають до 80 тисяч росіян, - Андрющенко

В місті частішають випадки, коли росіяни хочуть заволодіти житлом маріупольців.

У тимчасово окупованому Маріуполі мешкають до 80 тисяч росіян, - Андрющенко
23-й мікрорайон міста Маріуполь
Фото: телеграм-канал Mariupol now

Окупанти завозять в тимчасово окупований Маріуполь Донецької області десятки тисяч росіян.

Про це повідомив радник маріупольського мера Петро Андрющенко.

“Росіян на сьогоднішній день у Маріуполі знаходиться від 75 до 80 тисяч, за нашими оцінками”, - розповів Андрющенко.

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Він наголосив, що частішають випадки, коли росіяни хочуть заволодіти житлом маріупольців. Це, в свою чергу, підштовхує місцевих мешканців виїжджати з міста на підконтрольну українській владі територію.

  • Радник міського голови Маріуполя Петро Андрющенко заявив, що у тимчасово окупованому Росією Маріуполі спостерігається масове захворювання на холеру серед дітей.
  • В окупованому Маріуполі залишилося близько 90 тисяч містян, більшість із яких – це люди похилого віку, повідомила мерія міста в кінці січня.
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