У тимчасово окупованому Маріуполі мешкають до 80 тисяч росіян, - Андрющенко

Окупанти завозять в тимчасово окупований Маріуполь Донецької області десятки тисяч росіян.
Про це повідомив радник маріупольського мера Петро Андрющенко.
“Росіян на сьогоднішній день у Маріуполі знаходиться від 75 до 80 тисяч, за нашими оцінками”, - розповів Андрющенко.
Він наголосив, що частішають випадки, коли росіяни хочуть заволодіти житлом маріупольців. Це, в свою чергу, підштовхує місцевих мешканців виїжджати з міста на підконтрольну українській владі територію.
- Радник міського голови Маріуполя Петро Андрющенко заявив, що у тимчасово окупованому Росією Маріуполі спостерігається масове захворювання на холеру серед дітей.
- В окупованому Маріуполі залишилося близько 90 тисяч містян, більшість із яких – це люди похилого віку, повідомила мерія міста в кінці січня.