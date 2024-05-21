У Вовчанську російський дрон підірвав автомобіль з поліцейськими, які їхали евакуйовувати людей

У Вовчанську російський дрон підірвав автомобіль з поліцейськими

Російські окупанти знову атакували автомобіль поліцейських у Харківській області.

Про це повідомила пресслужба МВС.

“У Вовчанську на Харківщині ворожий дрон підірвав поліцейський автомобіль, який їхав евакуйовувати людей”, - йдеться у повідомленні.

Внаслідок атаки правоохоронець отримав контузію, автомобіль розтрощено

Інший екіпаж забрав з небезпечної території людей, які очікували на евакуацію.