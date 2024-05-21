У Вовчанську російський дрон підірвав автомобіль з поліцейськими, які їхали евакуйовувати людей

Російські окупанти знову атакували автомобіль поліцейських у Харківській області.
Про це повідомила пресслужба МВС.
“У Вовчанську на Харківщині ворожий дрон підірвав поліцейський автомобіль, який їхав евакуйовувати людей”, - йдеться у повідомленні.
Внаслідок атаки правоохоронець отримав контузію, автомобіль розтрощено
Інший екіпаж забрав з небезпечної території людей, які очікували на евакуацію.
- 13 травня російські снайпери обстріляли броньоване авто поліцейських, які проводили евакуацію цивільних із Вовчанська Харківської області.
- Раніше з Вовчанська евакуювали людей, яких російські війська тримали в полоні в підвалі з 11 травня. За словами глави МВА, Вовчанськ контролюють ЗСУ, на околицях міста тривають бої.