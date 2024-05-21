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У Вовчанську російський дрон підірвав автомобіль з поліцейськими, які їхали евакуйовувати людей

Внаслідок атаки правоохоронець отримав контузію.

У Вовчанську російський дрон підірвав автомобіль з поліцейськими, які їхали евакуйовувати людей
У Вовчанську російський дрон підірвав автомобіль з поліцейськими
Фото: Пресслужба МВС

Російські окупанти знову атакували автомобіль поліцейських у Харківській області.

Про це повідомила пресслужба МВС.

“У Вовчанську на Харківщині ворожий дрон підірвав поліцейський автомобіль, який їхав евакуйовувати людей”, - йдеться у повідомленні.

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Внаслідок атаки правоохоронець отримав контузію, автомобіль розтрощено

Інший екіпаж забрав з небезпечної території людей, які очікували на евакуацію.

  • 13 травня російські снайпери обстріляли броньоване авто поліцейських, які проводили евакуацію цивільних із Вовчанська Харківської області.
  • Раніше з Вовчанська евакуювали людей, яких російські війська тримали в полоні в підвалі з 11 травня. За словами глави МВА, Вовчанськ контролюють ЗСУ, на околицях міста тривають бої.
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