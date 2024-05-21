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Внаслідок російських обстрілів на Сумщині поранена одна людина

Протягом дня росіяни здійснили 34 обстріли області.

Внаслідок російських обстрілів на Сумщині поранена одна людина
Внаслідок російських обстрілів на Сумщині поранена одна людина (архівне фото)
Фото: Дмитро Живицький

Сьогодні, 21 травня, російських обстрілів зазнали Хотінська, Юнаківська, Білопільська, Краснопільська, Миропільська, Великописарівська, Конотопська, Есманьська, Шалигинська, Середино-Будська, Зноб-Новгородська громади Сумської області.

Про це повідомила пресслужба Сумської ОВА.

Всього протягом дня росіяни здійснили 34 обстріли Сумської області, під час яких пролунав 201 вибух. 

Зокрема, внаслідок ракетного удару по виробничій інфраструктурі міста Конотоп поранення отримала одна людина.

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Середино-Будську громаду росівяни обстріляли з мінометів, артилерії та атакували FPV-дроном.

Також FPV-дроном, мінометами, артилерією та скинули ВОГ з БПЛА росіяни і на Білопільську громаду.

З мінометів окупанти обстріляли Краснопільську та Хотінську громади, а з артилерії - Зноб-Новгородську, Миропільську та Юнаківську громади.

По Есманьській громаді росіяни вдарили з РСЗВ “Град” та артилерії.

Великописарівську громаду армія РФ обстріляла ракетами з вертольоту, з АГС, мінометами, артилерії та атакувала дронами. 

По Шалигинській громаді російські військові били з РСЗВ “Град”, артилерії , мінометів та стрілецької зброї.

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