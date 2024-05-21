У Вовчанську Харківської області російські окупанти 15 травня розстріляли жінку і чоловіка, які намагалися евакуюватися з міста.

Про це повідомляє Харківська обласна прокуратура.

За даними слідства, 15 травня 70-річний чоловік разом з дружиною вирішили самостійно евакуюватись з Вовчанська. До них приєднався ще один житель міста.

"Чоловік знайшов крісло колісне та посадив у нього дружину, тому що у неї вже тривалий час були проблеми із ногами. Втрьох вони рушили у напрямку Харкова. Коли мирні жителі були поруч із місцевою лікарнею, окупанти відкрили по них вогонь. Чоловік, який приєднався до подружжя, та жінка загинули на місці”, – ідеться у повідомленні.

70-річному потерпілому вдалось врятуватися та дійти до околиць Вовчанська, де його зустріли українські військові і відвезли до Харкова.

Він не зміг забрати тіло своєї дружини, оскільки у механічній частині крісла колісного застрягли гілки і його неможливо було зрушити з місця.

"Наразі чоловік перебуває в безпеці, прокурори його допитали. Він розповів, що російські військові відкрили по них вогонь з пʼятиповерхівки, яку вони зайняли. Слідство триває", – ідеться у повідомленні.

За процесуального керівництва Харківської обласної прокуратури здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні за фактом порушення законів та звичаїв війни, поєднаного з умисним вбивством (ч. 2 ст. 438 КК України).