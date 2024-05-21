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Лубінець вимагає від ООН конкретних кроків щодо зупинення російської агресії

ООН на найвищому рівні має порушити питання щодо зупинення агресії РФ. 

Лубінець вимагає від ООН конкретних кроків щодо зупинення російської агресії
Фото: Макс Требухов

Під час зустрічі зі Спеціальним доповідачем Ради ООН Моррісом Тідбол-Бінзом Уповноважений Верховної Ради України з прав людини Дмитро Лубінець наголосив, що ООН на найвищому рівні має порушити питання щодо зупинення агресії РФ. 

Про це Омбудсман розповів у своєму Telegram-каналі.

"10 років агресії РФ проти України: ООН має зробити конкретні кроки! Зустрівся зі Спеціальним доповідачем Ради ООН з прав людини з питань позасудових страт, страт без належного судового розгляду або свавільних страт Моррісом Тідбол-Бінзом... Наголосив, що в Генеральній асамблеї ООН на найвищому рівні мають порушити питання щодо того, як реагувати на порушення прав людини будь-якою країною, а наразі – безпосередньо зупинення агресії РФ. Нам потрібні механізми, які працюватимуть!", – зазначив Омбудсман.

Також під час зустрічі Лубінець та представник Ради ООН обговорили порушення Росією прав людини в Україні, зокрема, діяльність ООН у контексті цього, а також висвітлення порушення прав людини Росією у його звітах і доповідях. 

"Обговорили також діяльність Офісу Омбудсмана в областях України та ймовірну поїздку пана Тідбола-Бінза на Харківщину", – додав Лубінець. 

  • "Росія відчуває безкарність та продовжує здійснювати терор проти України! Світ має діяти жорстко та рішуче!", Дмитро Лубінець різко розкритикував позицію міжнародних організацій відносно масованих обстрілів України.
  • За даними Дмитра Лубінця, від початку повномасштабного вторгнення росіян, понад 52 тисячі людей зникли безвісти. Серед них  понад 3 676 дітей.
  • За офіційними даними в місцях несвободи у Росії перебуває майже 1700 цивільних українців, з них майже 900 – підтверджено Міжнародним комітетом Червоного хреста.
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