Лубінець вимагає від ООН конкретних кроків щодо зупинення російської агресії

Під час зустрічі зі Спеціальним доповідачем Ради ООН Моррісом Тідбол-Бінзом Уповноважений Верховної Ради України з прав людини Дмитро Лубінець наголосив, що ООН на найвищому рівні має порушити питання щодо зупинення агресії РФ.

Про це Омбудсман розповів у своєму Telegram-каналі.

"10 років агресії РФ проти України: ООН має зробити конкретні кроки! Зустрівся зі Спеціальним доповідачем Ради ООН з прав людини з питань позасудових страт, страт без належного судового розгляду або свавільних страт Моррісом Тідбол-Бінзом... Наголосив, що в Генеральній асамблеї ООН на найвищому рівні мають порушити питання щодо того, як реагувати на порушення прав людини будь-якою країною, а наразі – безпосередньо зупинення агресії РФ. Нам потрібні механізми, які працюватимуть!", – зазначив Омбудсман.

Також під час зустрічі Лубінець та представник Ради ООН обговорили порушення Росією прав людини в Україні, зокрема, діяльність ООН у контексті цього, а також висвітлення порушення прав людини Росією у його звітах і доповідях.

"Обговорили також діяльність Офісу Омбудсмана в областях України та ймовірну поїздку пана Тідбола-Бінза на Харківщину", – додав Лубінець.