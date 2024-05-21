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З початку повномасштабної війни понад 52 тисячі людей зникли безвісти, - Лубінець

Серед них - понад 3 676 дітей.

З початку повномасштабної війни понад 52 тисячі людей зникли безвісти, - Лубінець
Дмитро Лубінець
Фото: Макс Требухов

Від початку повномасштабного вторгнення росіян, понад 52 тисячі людей зникли безвісти. Серед них - понад 3 676 дітей.

Про це повідомив уповноважений Верховної Ради з прав людини Дмитро Лубінець із посиланням на дослідження від Texty.org.ua.

Так, за даними Міністерства внутрішніх справ, від 24 лютого 2022 року вважаються зниклими безвісти 52 673 особи, близько 37 000 із них - за особливих обставин. За цей же час зафіксовано 3 676 фактів зникнення дітей.

Омбудсман наголосив, що в умовах повномасштабної війни, будь-яка інформація, що може допомогти родичам зниклих їх знайти, є критично важливою.

Саме завдяки відкритим даним створюються алгоритми розшуку:

  • знаходять громадян України за кордоном або в полоні через міжнародні та гуманітарні місії;
  • співпрацюють державні установи, неурядові організації та громадськість;
  • попереджаються та виявляються випадки шахрайства з документами безвісти зниклих осіб;
  • фіксуються злочини окупантів.

"Найбільше горе, яке приносить загарбницька війна Росії проти України - це людські втрати. Ми маємо робити все можливе, аби країна-терорист понесла відповідальність за кожне зруйноване життя українського народу!", - зазначив Лубінець.

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