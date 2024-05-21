Гуманітарна допомога Україні скорочується, тоді як потреби у ній зростають, – ООН

ООН підрахувала, що в Україні через війну близько 4 млн людей уже стали вимушеними переселенцями.

Представник Верховного комісара ООН у справах біженців в Україні Кароліна Ліндхольм Біллінг повідомила, що гуманітарна допомога Україні скорочується, тоді як потреби країни зростають уже понад два роки, передає “Голос Америки”.

"Ресурсів для надання гуманітарної допомоги" набагато менше, тому що гуманітарні потреби у зв'язку з цими подіями фактично зростають. Саме найбільш уразливі верстви населення страждатимуть від скорочення фінансування та підтримки”, – сказала Ліндхольм Біллінг.

Гуманітарний план ООН на 2024 рік для України становить 3,1 мільярда доларів, включаючи 599 мільйонів доларів для Управління Верховного комісара ООН у справах біженців (УВКБ ООН). Однак у першому кварталі цього року як глобальний план реагування, так і заклик УВКБ ООН було профінансовано лише на 15%, тоді як за аналогічний період минулого року фінансування сягнуло 30%, повідомила Ліндхольм Біллінг.

У міру того, як війна затягується, перетворюючись, за її словами, на “ультрамарафон”, вона додала, що “грошова та гуманітарна допомога – у формі надання товарів та послуг, допомога з житлом, ремонтом будинків, психосоціальна підтримка” тепер “менш часті і менш передбачувані”.

Вона особливо відзначила наслідки наступу російських військ на сході Харківської області, в результаті якого незліченна кількість мирних жителів часто залишається без елементарних речей, таких як електрика та водопостачання.

Ліндхольм Біллінг заявила, що станом на неділю з прикордонних районів було евакуйовано близько 10 300 осіб, “і евакуація все ще триває”. Вона зазначила, що “ті, хто все ще живе у цих прикордонних поселеннях, як правило, люди похилого віку”. За її словами, багато хто з них пережив шок, і, залишаючи район у сльозах, несли з собою мізерні особисті речі у пластикових пакетах.

Вона наголосила, що у багатьох людей просто немає ресурсів чи можливостей, щоб розпочати нове життя.

Представник ООН також попередила, що якщо кількість переміщених осіб продовжить зростати, то їх прийом і допомога будуть величезною логістичною проблемою.

“Звичайно, якщо 10 000 осіб перетворяться на мільйон або більше, це, очевидно, створить величезне навантаження на систему”, – сказала Ліндхольм Біллінг.