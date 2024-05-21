Помер чоловік, поранений 17 травня внаслідок обстрілу Липців

Того дня ворог вдарив по населеному пункту реактивними системами залпового вогню.

Поранений унаслідок обстрілу Липців 17 травня чоловік помер. Про це повідомив голова Харківської ОВА Олег Синєгубов.

Загиблому було 52 роки. Він помер у лікарні.

"На жаль, сьогодні о 5 ранку в лікарні помер 52-річний чоловік, який отримав травми внаслідок ворожого обстрілу Липців 17 травня", – йдеться у повідомленні.