Помер чоловік, поранений 17 травня внаслідок обстрілу Липців

Поранений унаслідок обстрілу Липців 17 травня чоловік помер. Про це повідомив голова Харківської ОВА Олег Синєгубов.
Загиблому було 52 роки. Він помер у лікарні.
"На жаль, сьогодні о 5 ранку в лікарні помер 52-річний чоловік, який отримав травми внаслідок ворожого обстрілу Липців 17 травня", – йдеться у повідомленні.
- 17 травня близько 17:00 росіяни обстріляли Липці Харківського району з РСЗВ. Пошкоджень зазнав приватний будинок. Його мешканець отримав поранення.
- Липці – один із населених пунктів, на який наступають росіяни.