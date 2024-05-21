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Помер чоловік, поранений 17 травня внаслідок обстрілу Липців

Того дня ворог вдарив по населеному пункту реактивними системами залпового вогню.

Помер чоловік, поранений 17 травня внаслідок обстрілу Липців
Липці
Фото: скріншот

Поранений унаслідок обстрілу Липців 17 травня чоловік помер. Про це повідомив голова Харківської ОВА Олег Синєгубов.

Загиблому було 52 роки. Він помер у лікарні.

"На жаль, сьогодні о 5 ранку в лікарні помер 52-річний чоловік, який отримав травми внаслідок ворожого обстрілу Липців 17 травня", – йдеться у повідомленні. 

  • 17 травня близько 17:00 росіяни обстріляли Липці Харківського району з РСЗВ. Пошкоджень зазнав приватний будинок. Його мешканець отримав поранення.
  • Липці – один із населених пунктів, на який наступають росіяни.
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