Всього за добу росіяни 8 разів обстріляли населені пункти Донеччини. З лінії фронту евакуйовано 308 людей, у тому числі 44 дитини.

На Донеччині внаслідок російських обстрілів за добу 2 людини отримали поранення, повідомляє очільник ОВА Вадим Філашкін.

Покровський район. У Мар'їнській громаді поранено людину в Єлизаветівці. Обстріляні околиці Курахового і Дальнього.

Краматорський район. У Торському Лиманської громади пошкоджено будинок. Біленьке Краматорської громади зазнало удару безпілотником — без жертв. У Білокузьминівці Костянтинівської громади пошкоджено 20 будинків, 2 господарчі споруди та інфраструктурний об'єкт.

Бахмутський район. У Часовоярській громаді пошкоджені 17 приватних будинків і промислова будівля. У Торецькій громаді поранено людину у Північному, пошкоджено 13 будинків у Нью-Йорку. У Сіверську пошкоджено будинок і нежитлову будівлю.

Зазначимо, вночі сили ППО збили 28 російських "шахедів" із 29. Дрони було збито в Одеській, Миколаївській, Дніпропетровській, Харківській, Черкаській, Херсонській та Кіровоградській областях.