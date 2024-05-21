Росія вранці знову атакувала Харків: цілила в транспортне підприємство

Російська армія близько 7 ранку знову атакувала Харків. Ворог поцілив ракетами у транспортне підприємство.

Поранено двох людей. Про це повідомили голова ОВА Олег Синєгубов та МВС.

"О 7:05 внаслідок ворожого ракетного обстрілу по обʼєкту транспортної інфраструктури постраждав 53-річний цивільний чоловік. Огляд місць влучань та ліквідація наслідків тривають", – написав він.

Згодом Синєгубов уточнив, що кількість постраждалих зросла до двох.

Це – вже другий обстріл міста від початку доби. З 2 години ночі ворог бив по Харкову ударними БпЛА.

Унаслідок падіння уламків пошкоджені приватні будинки і гаражі. Поранені щонайменше п'ятеро людей, зокрема 61-річний чоловік, 69-річна жінка і жінка 72 років. У них – гостра реакція на стрес.

Ще два удари – в дорожнє покриття та тротуар приватного сектору, без пожежі. Постраждалих немає. Ще один уламок пошкодив мікроавтобус, також виникла пожежа.