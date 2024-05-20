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Росіяни атакували 14 громад Сумщини

Протягом дня росіяни здійснили 48 обстріли області.

Росіяни атакували 14 громад Сумщини
Росіяни атакували 14 громад Сумщини (архівне фото)
Фото: Сумська обласна прокуратура

Сьогодні, 20 травня, російських обстрілів зазнали Садівська, Миколаївська, Хотінська, Юнаківська, Білопільська, Краснопільська, Миропільська, Великописарівська, Путивльська, Есманьська, Шалигинська, Середино-Будська, Свеська, Зноб-Новгородська громади Сумської області.

Про це повідомила пресслужба Сумської ОВА.

Всього протягом дня росіяни здійснили 48 обстріли Сумської області, під час яких пролунали 243 вибухи. 

Зокрема, Середино-Будську та Краснопільську громади ворог атакував з мінометів, артилерії та дронами.

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Великописарівську громаду російські військові обстріляли з мінометів, артилерії, АГС та дронами, а Садівську - ракетою.

Білопільську та Юнаківську громади окупанти обстріляли з артилерії та мінометів, а Путивльську - з артилерії.

По Зноб-Новгородській, Шалигинській, Хотінській та Миколаївській громадам росіяни вдарили з мінометів.

Есманьську громаду армія РФ обстріляла з РСЗВ, артилерії та мінометів.

Крім того, Миропільську та Свеську громади окупаційна армія атакувала FPV-дронами.

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