Росіяни атакували 14 громад Сумщини

Сьогодні, 20 травня, російських обстрілів зазнали Садівська, Миколаївська, Хотінська, Юнаківська, Білопільська, Краснопільська, Миропільська, Великописарівська, Путивльська, Есманьська, Шалигинська, Середино-Будська, Свеська, Зноб-Новгородська громади Сумської області.

Про це повідомила пресслужба Сумської ОВА.

Всього протягом дня росіяни здійснили 48 обстріли Сумської області, під час яких пролунали 243 вибухи.

Зокрема, Середино-Будську та Краснопільську громади ворог атакував з мінометів, артилерії та дронами.

Великописарівську громаду російські військові обстріляли з мінометів, артилерії, АГС та дронами, а Садівську - ракетою.

Білопільську та Юнаківську громади окупанти обстріляли з артилерії та мінометів, а Путивльську - з артилерії.

По Зноб-Новгородській, Шалигинській, Хотінській та Миколаївській громадам росіяни вдарили з мінометів.

Есманьську громаду армія РФ обстріляла з РСЗВ, артилерії та мінометів.

Крім того, Миропільську та Свеську громади окупаційна армія атакувала FPV-дронами.