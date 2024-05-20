Саміт миру буде справді глобальним, будуть представлені лідери з усіх континентів. Захід відвідають представники націй, які цінують нормальне, мирне співжиття народів.

Про це у своєму зверненні розповів президент України Володимир Зеленський.

Зокрема, буде присутній прем’єр-міністр Хорватії, яка підтримує вступ України до Євросоюзу. Також йде робота над приєднанням Хорватії до декларації “Групи семи” про безпекові гарантії для України.

“Вже фактично підготовлені кілька нових безпекових угод із державами Європи, іще кілька угод із нашими партнерами зараз – на стадії узгодження конкретних деталей. І найближчим часом посилимо цю нову безпекову архітектуру для нашої країни. Будуть підписані нові угоди”, - запевнив президент.

Сьогодні Володимир Зеленський спілкувався з Головкомом щодо ситуації, зокрема, на донецьких напрямках, на Харківщині.

“Всюди зберігаємо контроль. Російські вбивці активно застосовують керовані авіабомби – і в районах міста Часів Яр, і на Покровському напрямку, і в районі Липців на Харківщині, і в інших місцях боїв. Це знову й знову повертає до потреби в ППО – у додаткових системах захисту, які могли б суттєво зменшити складнощі для наших воїнів і загрозу для наших міст і громад”, - наголосив голова держави, і додав, що це стосується підготовки переходу Повітряних сил на нові бойові літаки.

“На жаль, у цих двох завданнях оперативності вільному світові досі не вистачає. Але маємо все ж перспективу і перспективну роботу з кількома партнерами й робимо все, щоб якнайшвидше настав той день, коли зможемо додати сили “петріотів” нашим східним областям, нашим містам, таким як Харків, таким як Суми та інші”, - сказав президент.

Верховний головнокомандувач підкреслив, що кожне обмеження терористичного потенціалу Росії – це примус Росії до миру.