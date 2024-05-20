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Саміт буде справді глобальним, будуть представлені лідери з усіх континентів, - Зеленський

Вже фактично підготовлені кілька нових безпекових угод із державами Європи.

Саміт буде справді глобальним, будуть представлені лідери з усіх континентів, - Зеленський
Володимир Зеленський
Фото: Пресслужба Офісу президента України

Саміт миру буде справді глобальним, будуть представлені лідери з усіх континентів. Захід відвідають представники націй, які цінують нормальне, мирне співжиття народів. 

Про це у своєму зверненні розповів президент України Володимир Зеленський.

Зокрема, буде присутній прем’єр-міністр Хорватії, яка підтримує вступ України до Євросоюзу. Також йде робота над приєднанням Хорватії до декларації “Групи семи” про безпекові гарантії для України. 

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“Вже фактично підготовлені кілька нових безпекових угод із державами Європи, іще кілька угод із нашими партнерами зараз – на стадії узгодження конкретних деталей. І найближчим часом посилимо цю нову безпекову архітектуру для нашої країни. Будуть підписані нові угоди”, - запевнив президент. 

Сьогодні Володимир Зеленський спілкувався з Головкомом щодо ситуації, зокрема, на донецьких напрямках, на Харківщині. 

“Всюди зберігаємо контроль. Російські вбивці активно застосовують керовані авіабомби – і в районах міста Часів Яр, і на Покровському напрямку, і в районі Липців на Харківщині, і в інших місцях боїв. Це знову й знову повертає до потреби в ППО – у додаткових системах захисту, які могли б суттєво зменшити складнощі для наших воїнів і загрозу для наших міст і громад”, - наголосив голова держави, і додав, що це стосується підготовки переходу Повітряних сил на нові бойові літаки. 

“На жаль, у цих двох завданнях оперативності вільному світові досі не вистачає. Але маємо все ж перспективу і перспективну роботу з кількома партнерами й робимо все, щоб якнайшвидше настав той день, коли зможемо додати сили “петріотів” нашим східним областям, нашим містам, таким як Харків, таким як Суми та інші”, - сказав президент. 

Верховний головнокомандувач підкреслив, що кожне обмеження терористичного потенціалу Росії – це примус Росії до миру. 

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