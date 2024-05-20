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Міноборони пояснило, навіщо створило Раду донорів інституційних реформ

Її діяльність не стосуватиметься залучення міжнародної військової допомоги.

Міноборони пояснило, навіщо створило Раду донорів інституційних реформ
Засідання Ради донорів інституційних реформ
Фото: Міноборони України

У Міністерстві оборони України створили Раду донорів інституційних реформ.

Як пояснили у відомстві, це зробили для того, аби сформувати "єдине вікно" ефективної і прозорої комунікації з країнами-партнерами, , які підтримують трансформаційні процеси.

Заступник міністра оборони Станіслав Гайдер зазначив, що Рада донорів допоможе спростити комунікацію з партнерами через регулярне інформування про прогрес реформ і запитувати допомогу для проєктів реформ Міноборони.

У межах роботи цієї Ради використовуватимуть різні типи підтримки: експертна допомога, матеріально-технічна підтримка, підготовка експертних пропозицій, висновків, аналітичних матеріалів з питань державної політики у сфері оборони, а також консультації щодо взаємосумісності з НАТО.

До Ради донорів увійшли представники понад 20 країн та організацій, зокрема аташе з питань оборони, дипломатичні представники країн-партнерів, а також міжнародних організацій у сфері оборони, які працюють в Україні.

Її діяльність не стосуватиметься залучення міжнародної військової допомоги.

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