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Кабмін визначив, хто може вручати повістки, окрім ТЦК

Вручення повісток резервістам і військовозобов’язаним здійснюватимуть цілодобово.

Кабмін визначив, хто може вручати повістки, окрім ТЦК
Мобілізація, проходження ВЛК
Фото: Судово-юридична газета

Вручати повістки резервістам і військовозобов’язаним будуть не тільки представники територіальних центрів комплектування та соціальної підтримки.

Про це йдеться у постанові Кабінету Міністрів "Про затвердження Порядку проведення призову громадян на військову службу під час мобілізації, на особливий період".

Відповідно до нового порядку, повістки мають право вручати:

  • представники ТЦК у межах адміністративної території, на яку поширюється повноваження відповідного територіального центру комплектування та соціальної підтримки;
  • представники структурних підрозділів районних, міських держадміністрацій (військових адміністрацій);
  • представники виконавчих органів сільських, селищних, міських, районних у містах (у разі їх утворення) рад;
  • представники підприємств, установ, організацій;
  • представники відповідного підрозділу розвідувальних органів, Центрального управління або регіональних органів СБУ (тільки резервістам та військовозобов’язаним, які перебувають в зазначених органах на військовому обліку).

Також уряд розпорядився вручати повістки цілодобовоо.

"Вручення повісток резервістам та військовозобов’язаним здійснюється цілодобово за адресою місця проживання або адресою задекларованого/зареєстрованого місця проживання, роботи, навчання, у громадських місцях, громадських будинках та спорудах, місцях масового скупчення людей, територіальних центрах комплектування та соціальної підтримки, на пунктах пропуску (блок-постах), пунктах пропуску через державний кордон України.", - йдеться у тексті постанови.

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