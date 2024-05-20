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У Харкові судитимуть ексмера Куп'янська, який здав місто росіянам

У перші дні повномасштабного вторгнення РФ Геннадій Мацегора добровільно перейшов на бік окупантів.

Харківська обласна прокуратура затвердила і скерувала до суду обвинувальний акт щодо міського голови Куп'янська Геннадія Мацегори, який здав місто російським окупантам в перші дні повномасштабного вторгнення Росіян.

Про це повідомила пресслужба Харківської обласної прокуратури.

"У перші дні повномасштабного вторгнення РФ на територію України на той момент діючий Купʼянський міський голова добровільно перейшов на бік російських сил. 27 лютого 2022 року обвинувачений, перебуваючи у Купʼянську, записав відеозвернення з метою створення хибного враження у місцевого населення про турботу окупаційної влади, запобігання масових протестів, що може спричинити перешкоди діям збройних формувань РФ", - йдеться в повідомленні.

Мацегора всіляко сприяв російським окупантам у Куп'янську, забезпечуючи їх транспортом, житлом, пальним та їжею. Через його дії територія українського Куп'янська вийшла з адміністративного підпорядкування органів державної влади України.

У червні 2022 року він підписав протокол засідання про створення окупаційної адміністрації під назвою "тимчасова цивільна адміністрація Харківської області".

Наразі обвинувачений у розшуку. Встановлено, що він перебуває на території Бєлгородської області РФ. Його судитимуть заочно в Червонозаводському районному суді Харкова. Максимальна санкція статті передбачає довічне ув'язнення.

  • Куп'янськ — невелике містечко на сході Харківщини, де до повномасштабного вторгнення мешкало трохи менше ніж 30 тисяч людей. Також Куп'янськ є найбільшим залізничним вузлом області після Харкова й розташований лише за 40 кілометрів від кордону з РФ. Саме це мотивує російську армію знову й знову атакувати місто.
  • За словами командувача Сухопутних військ ЗСУ Олександра Сирського, Куп'янськ стратегічно важливий для росіян, оскільки місто було великою логістичною базою і транспортною розв’язкою. Противник використовував станцію Куп'янськ-Вузловий для перекидання резервів — залізнична гілка сполучає Бєлгород з Куп’янськом і Вовчанськом. 
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