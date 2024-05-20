Повітряні сили повідомили про використання тренажеру F-16 і американських ракет під час "атаки"

Повітряні сили повідомили про тренування використання американських винищувачів F-16 під час ракетної атаки.
"Збиття" провели американськими ракетами. Цілі знищено.
"Чергова ракетна атака. У небі – F-16. Під крилами – американські ракети AIM-120 AMRAAM. Летить назустріч загрозі, захоплює цілі, випускає ракети…Цілі знищено! Поки що це дійство відбувається на авіатренежері F-16, але є справжня відчуття реального польоту на винищувачі…" – йдеться у повідомленні.
Найближчим часом такими платформами укомплектують усі бригади тактичної авіації.
- За даними Reuters, Україна може отримати перші F-16 влітку.
- У травні Україна отримала перший тренажер F-16.