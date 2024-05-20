Кількість загиблих після удару РФ по базі відпочинку на Харківщині зросла

Водолази знайшли тіло ще одного чоловіка.

Кількість загиблих внаслідок ворожого удару по базі відпочинку на Харківщині зросла до 7.

Про це повідомили у міністерстві внутрішніх справ.

Під час обстеження дна водойми водолази Міжрегіонального центру гуманітарного розмінування та швидкого реагування ДСНС виявили тіло чоловіка.

Окрім того, від атаки окупантів постраждало 28 людей.