Кількість загиблих після удару РФ по базі відпочинку на Харківщині зросла

Кількість загиблих внаслідок ворожого удару по базі відпочинку на Харківщині зросла до 7.
Про це повідомили у міністерстві внутрішніх справ.
Під час обстеження дна водойми водолази Міжрегіонального центру гуманітарного розмінування та швидкого реагування ДСНС виявили тіло чоловіка.
Окрім того, від атаки окупантів постраждало 28 людей.
- Російська армія вчора вранці обстріляла з РСЗВ село Новоосинове Куп’янського району Харківської області.
- Унаслідок обстрілів села Черкаська Лозова, п’ять осіб загинули та щонайменше п’ятнадцять людей отримали поранення. Серед поранених працівник поліції та фельдшер екстреної допомоги. Одна з загиблих ‒ жінка на 7 місяці вагітності.