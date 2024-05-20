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У Києві відкрили рух новим шляхопроводом на Оболоні

Автомобілі вже можуть користуватися проїздом, але остаточно роботи ще не завершили. 

У Києві відкрили рух новим шляхопроводом на Оболоні
Міст на Оболоні відкрито
Фото: Віталій Кличко в Facebook

У Києві відкрили рух новим 125-метровим шляхопроводом на Оболоні – це проїзд вулицею Полярною естакадою через Богатирську. Роботи на цьому об'єкті почали торік у червні.

Наразі будівельники встановили опори, змонтували 72 балки прогонових будов та облаштували підземний перехід. Однак остаточно роботи на об'єкті мають завершити до осені, повідомив столичний мер Віталій Кличко в Facebook.

"Повністю завершити роботи на об’єкті – відкрити рух зі зʼїздами зі шляхопроводу – плануємо до осені цього року. А також відремонтувати підходи до розв’язки, – ділянки дороги, в тому числі на Богатирській. Встановити пандуси підземного переходу", – сказав Кличко.

На шляхопроводі будуть велодоріжки і лінія для громадського транспорту. 

Виконавцем робіт на цьому шляхопроводі була компанія "Автомагістраль-Південь". На початку червня 2023-го вона повідомляла про початок проєкту, "на який кияни чекали понад 30 років". 

Виконавець робіт сказав, що за планом міст мали звести ще на початку забудови Оболоні, але у 2000-х там побудували житловий будинок. Згодом до питання будівництва поверталися в 2007, 2018 і 2020 роках. 

Зрештою за будівництво мосту взялися в червні 2023. Схема транспортної розв’язки – неповний лист конюшини зі шляхопроводом (125 метрів, шість смуг руху) в напрямку вулиці Полярна – Героїв Дніпра. "Автомагістраль-Південь" обіцяла завершити роботи в 2024-му. Вартість закупівлі без авторського нагляду і проєкту складала понад 1,3 млрд гривень. 

Очікувалося, що новий міст розвантажить трафік на Оболоні.

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