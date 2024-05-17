У Києві арештували громадянина США, якого у Штатах підозрюють у подвійному вбивстві та інших злочинах.

Фото: Офіс Генпрокурора Затриманий громадянин США у Києві

Про це повідомив Офіс Генерального прокурора.

Правоохоронні органи США розшукують його за підозрою у вчиненні низки злочинів у трьох штатах. Зокрема, у вбивстві двох осіб у Флориді.

Шевченківський районний суд Києва обрав підозрюваному запобіжний захід у вигляді екстрадиційного арешту до 14 липня. Прокурори готуються розпочати процедуру передачі затриманого компетентним органам Сполучених Штатів.

За даними Офісу Генпрокурора, у березні 2021 року Київський апеляційний суд залишив чинним рішення про екстрадицію зловмисника до США. Це рішення сторона захисту намагалася оскаржити в Європейському суді з прав людини. 19 квітня 2021 року ЄСПЛ повідомив уряду України, що заявника не можна екстрадувати під час розгляду справи в суді.

9 листопада 2023 року ЄСПЛ постановив, що не знайшов порушень норм Європейської конвенції з прав людини у рішенні екстрадувати підозрюваного з України до США, а 8 квітня 2024 року рішення ЄСПЛ набуло статусу остаточного.

Після оприлюднення цього рішення суду американець переховувався від українських органів правопорядку. 16 травня співробітники Департаменту карного розшуку Національної поліції України затримали підозрюваного у Шевченківському районі столиці.

З'ясувалося також , що зловмисник проходив військову службу в Україні.

"Варто зазначити, що, за матеріалами екстрадиційної справи, підозрюваний двічі проходив військову службу в Україні: протягом 1,5 місяця у 2016 році та менш як 1 місяця — у 2022-му. З 16 березня по 29 квітня 2016 він проходив службу із випробувальним терміном як іноземний громадянин, однак за своїми морально-діловими якостями випробувальний термін не пройшов, у зв’язку з чим був звільнений з військової служби. За інформацією, наданою стороною захисту, підозрюваний також проходив службу за контрактом з 27 липня 2022 по 21 серпня 2022 року. Звільнився за власним бажанням", - додали в Офісі Генпрокурора.