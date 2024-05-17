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Генштаб: ворог застосовує авіацію на трьох напрямках фронту, ситуація контрольвана

Найбільше боїв точиться на Краматорському, Покровському та Курахівському напрямках, на решті напрямків суттєвих змін у обстановці не відбулося.

Генштаб: ворог застосовує авіацію на трьох напрямках фронту, ситуація контрольвана
війна з Росією
Фото: Генштаб

Російська армія продовжує вести активні наступальні дії за підтримки авіації на Краматорському, Покровському, Курахівському та  Харківському напрямках. Українські підрозділи продовжують протидіяти спробам російських окупантів прорвати нашу оборону. 

Про це йдеться у зведенні Генштабу станом на 17:00.  

На Харківському напрямку, окрім району згаданого раніше села Стариця, ворог провів безуспішну атаку на напрямку Глибоке - Липці. Також, російські окупанти продовжують завдавати авіаударів – цього разу постраждали райони сіл Ізбицьке та Покаляне.

Втрати ворога становлять 35 російських окупантів вбитими та пораненими, нашими воїнами знищено 15 одиниць ворожої техніки, серед яких — танк, бойова броньована машина, артилерійська установка. 

На Краматорському напрямку російські загарбники здійснили спроби йти вперед в районах населених пунктів Новий, Андріївка та Іванівка. Завдали удару керованою авіаційною бомбою біля Північного.

На Покровському напрямку ворог продовжує активні дії - кількість боєзіткнень зросла до 21. Найбільший тиск на наші позиції ворог здійснює в районі Новоолександрівки. Також атакував біля Уманського і Нетайлового. Ситуація контрольована.

На Курахівському напрямку загарбники вже 16 разів намагалися покращити тактичне положення. Отримують гідну відсіч від наших воїнів, кількість ворожих втрат уточнюється.

На Времівському напрямку окупанти завдали двох авіаударів в районі Старомайорського. В іншому – без змін.

На Придніпровському напрямку артилерійських обстрілів зазнали території біля Тягинки, Токарівки та Іванівки. Кількість безуспішних ворожих атак неподалік Кринок збільшилась до семи. Ефективно працюють наші оператори fpv-дронів. 

На решті напрямків суттєвих змін у обстановці на цей час не відбулося.

Сили оборони завдають окупантам відчутних втрат, активно застосовують засоби вогневого ураження по живій силі ворога та техніці. На визначених напрямках здійснюють заходи щодо покращення тактичного положення. Завдання угрупованням військ визначені та доведені. 

  • Станом на 13:30 найбільш активно ворог діяв на Курахівському та Покровському напрямках. На Лиманському, Торецькому, Гуляйпільському та Оріхівському напрямках з початку доби російські окупанти атак не проводили.
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