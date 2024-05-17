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Партизани виявили поблизу тимчасово окупованого Маріуполя один із найбільших полігонів росіян

Саме туди переміщується техніка окупантів з Бердянського напрямку та готують бригади.

Партизани виявили поблизу тимчасово окупованого Маріуполя один із найбільших полігонів росіян
полігон РФ біля Маріуполя
Фото: маріупольський спротив

Партизани Маріупольського спротиву встановивили координати найбільшого полігону російських окупантів неподалік від тимчасово окупованого Маріуполя, куди росіяни стягують техніку з Бердянського напрямку.

Про це повідомляють у Маріупольській міськраді з посиланням на Спротив міста.

За даними партизанів, полігон розташований біля Маріуполя в Новоазовському районі на півдні Донецької області.

Фото: маріупольський спротив

"Полігон виявлено в результаті моніторингу та відстеження протягом декількох тижнів. Саме сюди, за інформацією Спротиву, переміщається техніка окупантів з Бердянського напряму та готують бригади", — ідеться у повідомленні.

Відомо, що окупанти нарощують сили у місті та навколишніх селищах Маріуполя. 

"Поповнюють військові бази та прокладають залізницю, яка б з'єднувала місто з російським ростовом. Будують у Приморському районі філію нахімовського військово-морського училища.Все задля того, щоб не віддати наймастабніший трофей цієї війни — Маріуполь", — додали у міськраді.

  • У Маріуполі фіксують пересування російської військової техніки та бетонних блоків для укріплення лінії фронту. Зокрема, в порту зафіксовані бетонні блоки та інші споруди для укріплення нових та вже діючих у укріплень. 
  • Радник міського голови Маріуполя Петро Андрющенко повідомив, що Росія запустила перший потяг з Маріупольського порту до станції Волноваха. Цей логістичний саршрут повинен стати альтернативою Керченському мосту.
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