Партизани виявили поблизу тимчасово окупованого Маріуполя один із найбільших полігонів росіян

Партизани Маріупольського спротиву встановивили координати найбільшого полігону російських окупантів неподалік від тимчасово окупованого Маріуполя, куди росіяни стягують техніку з Бердянського напрямку.
Про це повідомляють у Маріупольській міськраді з посиланням на Спротив міста.
За даними партизанів, полігон розташований біля Маріуполя в Новоазовському районі на півдні Донецької області.
"Полігон виявлено в результаті моніторингу та відстеження протягом декількох тижнів. Саме сюди, за інформацією Спротиву, переміщається техніка окупантів з Бердянського напряму та готують бригади", — ідеться у повідомленні.
Відомо, що окупанти нарощують сили у місті та навколишніх селищах Маріуполя.
"Поповнюють військові бази та прокладають залізницю, яка б з'єднувала місто з російським ростовом. Будують у Приморському районі філію нахімовського військово-морського училища.Все задля того, щоб не віддати наймастабніший трофей цієї війни — Маріуполь", — додали у міськраді.
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