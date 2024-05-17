Австралія вводить санкції проти організацій, причетних до постачання корейської зброї Москві

У санкційний список потрапили шість організацій.

Австралія вводить фінансові санкції проти ще шести організацій, пов’язаних з постачанням Північною Кореєю зброї до Росії.

Про це йдеться на сайті МЗС країни.

“Австралія найрішучіше засуджує незаконний експорт Північною Кореєю та придбання та використання Росією північнокорейських балістичних ракет на підтримку повномасштабної війни Росії проти України”, ‒ зазначають дипломати.

У міністерстві додають, що передача зброї з Пекіна до Москви є грубим порушенням кількох резолюцій Ради Безпеки ООН. Застосування Росією північнокорейських балістичних ракет, зокрема, підриває глобальний режим нерозповсюдження. Поглиблення співпраці Північної Кореї та Росії має серйозні наслідки для безпеки Європи, Корейського півострова та всього Індо-Тихоокеанського регіону.

Австралія продовжуватиме працювати з союзниками та партнерами, щоб притягнути Росію та Північну Корею до відповідальності, йдеться у заяві.

“Північна Корея повинна повністю виконувати резолюції РБ ООН, щоб повністю, безповоротно і безповоротно відмовитися від своєї незаконної зброї масового знищення та балістичних ракет”, ‒ додали у МЗС.

Австралія залишається непохитною у підтримці України у самообороні, підсумувало австралійське міністерство закордонних справ.