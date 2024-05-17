Сьогодні, 17 травня, у Дніпрі внаслідок пожежі на території храму загинула людина, повідомляє ДСНС.

Займання сталося вранці у житловому будинку на території храму в Самарському районі міста. Вогонь охопив покрівлю окремо розташованої будівлі на загальній площі 300 кв. м.

До прибуття підрозділів ДСНС було врятовано жінку, 1956 року народження.

Із задимленого приміщення рятувальники винесли жінку без свідомості та передали її працівникам екстреної медичної допомоги. Після проведення реанімаційних заходів медиками констатовано смерть жінки, 1960 року народження.

Із вікна другого поверху надзвичайники врятували чоловіка, 1951 року народження.

Пожежу ліквідовано.

Нагадаємо, 6 травня у Кропивницькому сталася пожежа на підприємстві "Хімрезерв", загинула одна людина.