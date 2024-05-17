Виїзд хлопців до 18 років за кордон. Чи потрібні додаткові документи й дозволи від ТЦК?
Виїзд хлопців до 18 років за кордон. Чи потрібні додаткові документи й дозволи від ТЦК?
Сергій Жадан: «Якими ми будемо далі, залежить від подій на фронті. Саме там визначається майбутнє і наше, і нашої культури»
Сергій Жадан: «Якими ми будемо далі, залежить від подій на фронті. Саме там визначається майбутнє і наше, і нашої культури»
Одинички й нулики. Цифровий фундамент перемоги
Одинички й нулики. Цифровий фундамент перемоги
Директор Театру Франка Євген Нищук отримав повістку на вересень
Директор Театру Франка Євген Нищук отримав повістку на вересень
Бум на Ozempic: препарат для діабету, який скидає вагу, шумить у всьому світі. Пояснюємо його плюси і ризики
Бум на Ozempic: препарат для діабету, який скидає вагу, шумить у всьому світі. Пояснюємо його плюси і ризики
У прем'єра Словаччини Роберта Фіцо стріляли (доповнено)
У прем'єра Словаччини Роберта Фіцо стріляли (доповнено)
Система не витримала: перші віялові відключення
Система не витримала: перші віялові відключення
Храм-кіоск" УПЦ МП у Києві знесли
Храм-кіоск" УПЦ МП у Києві знесли
60 днів для явки в ТЦК, вручення повісток по-новому й санкції для ухилянтів
60 днів для явки в ТЦК, вручення повісток по-новому й санкції для ухилянтів
ГоловнаСуспільствоВійна

Близько 4,5 тисяч засуджених готові вийти з тюрми на фронт, – Мін’юст

У квітні міністерство провело відповідне опитування серед ув’язнених.

Близько 4,5 тисяч засуджених готові вийти з тюрми на фронт, – Мін’юст
Олена Висоцька
Фото: slidstvo.info

Заступниця міністра юстиції Олена Висоцька в інтерв'ю “Главкому” розповіла, що близько 4,5 тисяч засуджених погодилися із тим, що потрібно ухвалювати закон про умовно-дострокове звільнення шляхом укладання контракту на військову службу. 

За її словами, у квітні міністерство проводило опитування серед ув’язнених, де їм поставили питання щодо звільнення шляхом укладання контракту на військову службу.

“4,5 тис. засуджених відповіли: “Так”. При цьому варто розуміти: адміністрації установ відбування покарань не опитували в’язнів за статтями Кримінального кодексу, частина з яких нині не підпадає під мобілізацію. Також до уваги не брався їхній стан здоров’я. І, повторюся, найголовніший критерій – мотивація”, – наголосила Висоцька.

Вона нагадала, що на початку повномасштабної війни міністерство отримало понад тисячу заяв від засуджених, котрі хотіли воювати.

“Однак ані військові, ані парламент тоді не були готовими давати добро на їх мобілізацію. Під час суспільної дискусії довкола змін до мобілізаційного закону, яка тривала з кінця минулого року, ситуація змінилася”, – пояснила заступниця міністра.

Окрім цього, Висоцька прокоментувала слова нардепа Олександра Бакумова, який зазначав, що в Україні число в’язнів, які потенційно підпадають під мобілізацію, складає 20 тис. осіб.

Олена Висоцька пояснила, що коли Міністерство юстиції готувало вказану статистику для народних депутатів, одразу відкинули близько 4 тис. засуджених, у яких діагностовано суспільно небезпечні хвороби на кшталт ВІЛ, гепатит, туберкульоз. Проте на заваді може стати не стільки «букет» хвороб, скільки відсутність бажання засудженого йти воювати.

Видання зазначає, що в Україні нараховується 27 тис. осіб, які відбувають покарання у вигляді обмеження та позбавлення волі. З них, за озвученою представником Міністерства юстиції на засіданні профільного комітету інформацією, 20 тис. засуджених можуть скористатися правом умовно-дострокового звільнення. 

Нагадаємо, 8 травня Верховна Рада дозволила мобілізувати деякі категорії ув'язнених. Дозвіл не стосується засуджених за умисне вбивство двох і більше людей, зґвалтування і злочини проти основ національної безпеки.

Читайте головні новини LB.ua в соціальних мережах Facebook, Twitter і Telegram
﻿
Теми: , ,
﻿
Читайте також
Про використання cookies
Продовжуючи переглядати LB.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies
Про файли cookies