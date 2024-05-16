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Міністр економіки скасувала наказ про бронювання працівників грального бізнесу і Glovo

За словами Юлії Свириденко, ці фірми зверталися щодо бронювання до Мінцифри, і воно визнало їх критично важливими за трьома підставами. 

Міністр економіки скасувала наказ про бронювання працівників грального бізнесу і Glovo
Юлія Свириденко
Фото: Анна Стешенко

Перша віцепрем'єрка-міністр економіки Юлія Свириденко скасувала наказ про бронювання деяких "технологічних компаній". 

Про це вона повідомила в Facebook, пояснивши рішення суспільним резонансом. Назви "технологічних" компаній вона не уточнила, але в медіа оприлюднювали фото наказу Мінекономіки зі згадками букмекерської компанії, компанії Visa, сервісу доставки Glovo та інших фірм.

Фото: Олександр Федієнко в Telegram

"Щодо інформації, яка з’явилася у ЗМІ щодо бронювання деяких технологічних компаній. З огляду на суспільний резонанс я скасовую наказ про бронювання й будемо розбиратися у ситуації й аналізувати рішення щодо кожної компанії окремо. Ця ситуація стала додатковим аргументом, аби пришвидшити роботу над оновленням постанови Кабміну №76, аби вона відповідала вимогам час і потребам бізнесу", – сказала вона. 

За словами урядовиці, зазначені компанії звернулися щодо бронювання до Мінцифри, і воно визнало їх критично важливими. 

"Міністерство цифрової трансформації визнало їх критично важливим на підставі трьох із семи критеріїв: відсутність заборгованості по ЄСВ, рівень зарплати й те, що вони є резидентами Дія.Сіті. Після цього Мінцифри відправило списки військовозобов’язаних у Генштаб для перевірки. На основі рішення Генштабу, списки опрацьовуються Міністерством економіки. У випадку відсутності правових підстав для відмови, ухвалюється рішення про бронювання працівників", – сказала вона.

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