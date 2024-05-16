Поліція доставила до столичних ТЦК та СП 2 319 ухилянтів, – відповідь на запит

У Києві поліція продовжує шукати осіб, які розшукуються за порушення правил військового обліку чи законодавства про оборону та мобілізацію.

Про це повідомляє ТСН.ua із посилання на відповідь Нацполіції Києва на відповідний запит.

Так, до столичних ТЦК та СП вже доставлено 2 319 ухилянтів. Ще місяць тому ця цифра становила 1416 осіб. Тобто за майже місяць розшукали та відвезли до військкоматів близько тисячі чоловіків.

Загалом у розшуку 5 833 особи, які ухилилися від прибуття до ТЦК.

Як саме поліція розшукує ухилянтів (перевіряє житло, місце роботи, або чергує під під’їздом, де мешкає розшукуваний?), правоохоронці відповіли без деталей: "Для встановлення місцеперебування зазначених осіб поліція використовує всі наявні можливості".