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Поліція доставила до столичних ТЦК та СП 2 319 ухилянтів, – відповідь на запит

Загалом наразі в розшуку – 5 833 особи.

Поліція доставила до столичних ТЦК та СП 2 319 ухилянтів, – відповідь на запит
Вручення повісток (ілюстративне фото)
Фото: Одеський обласний ТЦК СП

У Києві поліція продовжує шукати осіб, які розшукуються за порушення правил військового обліку чи законодавства про оборону та мобілізацію.

Про це повідомляє ТСН.ua із посилання на відповідь Нацполіції Києва на відповідний запит.

Так, до столичних ТЦК та СП вже доставлено 2 319 ухилянтів. Ще місяць тому ця цифра становила 1416 осіб. Тобто за майже місяць розшукали та відвезли до військкоматів близько тисячі чоловіків.

Загалом у розшуку 5 833 особи, які ухилилися від прибуття до ТЦК.

Як саме поліція розшукує ухилянтів (перевіряє житло, місце роботи, або чергує під під’їздом, де мешкає розшукуваний?), правоохоронці відповіли без деталей: "Для встановлення місцеперебування зазначених осіб поліція використовує всі наявні можливості".

  • 9 травня Верховна Рада ухвалила законопроєкт про посилення відповідальності для ухилянтів. Пропонуються збільшення розмірів штрафів і тривалості адміністративного затримання (до трьох років), які перевищують стандарти навіть кримінального законодавства. Законопроєкт може призвести до блокування рахунків і майна, якщо суми штрафів можуть бути занадто великими для громадян.
  • Докладно про покарання для ухилянтів читайте в матеріалі "Без демобілізації, з обмеженнями для ухилянтів і мотивацією для контрактників – аналіз фінальної редакції" на LB.ua.
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