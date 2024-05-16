Уряд Нової Зеландії оголосив про нові санкції проти Росії

Міністр закордонних справ повідомив про обмеження для 28 осіб та 14 компаній.

Нова Зеландія розширила санкції проти Росії через її вторгнення в Україну. До нового списку увійшли 28 осіб та 14 компаній, які надають РФ "військову та стратегічну допомогу".

Як повідомляє Scoop, рішення уряду оголосив міністр закордонних справ Вінстон Пітерс. За його словами, Нова Зеландія "засуджує дії усіх фізичних та юридичних осіб, які підтримують російський військово-промисловий комплекс".

Санкції спрямовані проти компаній та персон, причетних до транспортування зброї з КНДР до РФ для її використання проти України, а також іранських діячів, які надають військові консультації та озброєння агресору. Йдеться, зокрема, про ударні дрони.

Також потрапили під обмеження ті, хто "сприяють примусовому вивезенню Росією українських дітей в намаганні підірвати українську ідентичність як нації".

Загалом з березня 2022 року Нова Зеландія запровадила санкції вже проти 1700 фізичних та юридичних осіб, пов'язаних з російською агресією.