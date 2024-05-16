У Полтаві визначать нову колегію суддів для розгляду справи щодо авіакатастрофи з курсантами у Чугуєві

У полтавському суді створять колегію для розгляду справи щодо авіакатастрофи літака АН-26 з курсантами та офіцерами на борту. Вона сталася 2020-го року у Чугуєві Харківської області.

Про це повідомляє Суспільне Харків.

15 травня у Київському райсуді Полтави відбулося підготовче засідання, більшість учасників судового процесу були присутні у режимі відеоконференції.

У залу особисто прийшли один захисник зі сторони обвинувачених та троє потерпілих - рідні загиблих курсантів.

Суддя Олександр Калько оголосив, що обвинувачені мають право на колегіальний розгляд справи, оскільки покарання за статтею, за якою їх обвинувачують, більше за 10 років.

Після перерви підсудні та їхні захисники висловилися за колегіальний розгляд, прокурор та сторона потерпілих не заперечували.

Колегію суддів мають сформувати найближчим часом, орієнтовно до 17 травня. Після цього буде призначена дата нового засідання.

Що відомо про катастрофу АН-26

25 вересня 2020 року біля Чугуєва на Харківщині впав літак Ан-26 Повітряних сил ЗСУ, що виконував тренувальний політ. Загинули 19 курсантів третього і четвертого курсів Харківського університету Повітряних сил ЗСУ і 7 офіцерів. Одному курсанту вдалося врятуватися.

У травні ДБР назвало основною причиною падіння незаконний дозвіл керівником польотів на аеродромі "Чугуїв" на злети літака конвеєрним способом. Під час заходу на останній зліт була виявлена поломка системи ПРТ-24, що свідчила про некоректну роботу лівого двигуна, але через те, що відбувався конвеєр, екіпаж вчасно її не виявив.

Ще однією з причин цієї трагедії була видача і підтвердження рішень про виконання літаком АН-26 вправ, котрі не передбачалися до експлуатації літака, а також документів про спільну підготовку курсантів-льотчиків і курсантів-штурманів на одному літаку, що не гарантувало безпеку польотів.

Окрім того, серед встановлених причин катастрофи є допуск керівництвом університету навчальних польотів із перевищенням їх допустимої злітно-посадкової маси.