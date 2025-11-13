Експрезидент Польщі Анджей Дуда знайшов нову роботу
ГоловнаСвіт

У Росії розбився винищувач Су-30

Екіпаж винищувача загинув.

У Росії розбився винищувач Су-30
Су-30, ілюстративне фото
Фото: wikipedia.org

Російські окупанти втратили черговий винищувач.

Про це повідомляють російські пропагандисти з посиланням на Міноборони РФ.

Зазначається, що літак окупантів розбився сьогодні ввечері, 13 листопада, у Карелії, у безлюдному районі.

Винищувач Су-30 зазнав катастрофи під час виконання планового навчально-тренувального польоту. Політ виконувався без боєкомплекту. 

Екіпаж винищувача загинув.
