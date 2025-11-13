У Росії розбився винищувач Су-30

Російські окупанти втратили черговий винищувач.
Про це повідомляють російські пропагандисти з посиланням на Міноборони РФ.
Зазначається, що літак окупантів розбився сьогодні ввечері, 13 листопада, у Карелії, у безлюдному районі.
Винищувач Су-30 зазнав катастрофи під час виконання планового навчально-тренувального польоту. Політ виконувався без боєкомплекту.
Екіпаж винищувача загинув.
- Літак МіГ-31 зазнав аварії в Липецькій області Росії.
В липні у Нижньогородській області Росії впав винищувач Су-34.
У грудні 2022 року на Далекому сході РФ, у Приморському краї, зазнав катастрофи винищувач-перехоплювач МіГ-31.