Канада заявила, що РФ та Китай активізували розвідку у Арктиці

Канадське розвідувальне агентство стверджує, що Росія та Китай мають "значний розвідувальний інтерес" до канадської Арктики та націлені як на уряд країни, так і на її приватний сектор.

Як пише The Guardian, про це йдеться у щорічному звіті про загрози.

Директор Канадської служби безпеки і розвідки (CSIS) Ден Роджерс сказав, що "не є несподіванкою", що зафіксували як кібернетичні, так і некiбернетичні спроби збору розвідувальної інформації, спрямовані на урядові структури та приватні компанії в регіоні.

У своєму виступі Роджерс також зазначив, що агенти CSIS зірвали спроби Росії незаконно придбати канадські товари й технології для потреб війни проти України через підставні фірми, зареєстровані у Європі. Він також заявив, що китайські шпигуни "намагалися завербувати канадців, які володіють інформацією та військовим досвідом".

Окрім загроз з боку Китаю та Росії, Роджерс повідомив, що агентство зірвало потенційно смертельні загрози Ірану, спрямовані проти дисидидентів.

Його заява стала першим публічним підтвердженням того, що агентство втрутилося, щоб захистити критиків тегеранського режиму, які проживають у Канаді. Раніше CSIS заявляла, що розслідує іранські погрози, але не наводила конкретних випадків.

"За останній рік нам довелося переглядати пріоритети нашої діяльності, щоб протидіяти діям іранських спецслужб і їхніх проксі, які націлювалися на людей, яких вони вважають загрозою своєму режиму. У більш ніж одному випадку це передбачало виявлення, розслідування та припинення потенційно смертельних загроз щодо людей у Канаді", – додав він.

Канада має вкрай погані відносини з Іраном і розірвала дипломатичні зв’язки у 2012 році. Торік Канада визнала Корпус вартових ісламської революції терористичною організацією, що викликало обурення в Тегерані.