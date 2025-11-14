До Німеччини доставили новий літак, який «полюватиме» на російські підводні човни
До Німеччини доставили новий літак, який «полюватиме» на російські підводні човни
Ева Нгуєн Бінь: «Першою реакцією французів на повномасштабну війну було: "О Боже, війна в Україні! Стривайте, а де це?"»
ЕксклюзивЕва Нгуєн Бінь: «Першою реакцією французів на повномасштабну війну було: "О Боже, війна в Україні! Стривайте, а де це?"»
Польська прикордонна служба прокоментувала інформацію про 100 тисяч молодих українців, які виїхали до Польщі за два місяці
Польська прикордонна служба прокоментувала інформацію про 100 тисяч молодих українців, які виїхали до Польщі за два місяці
Головну військову прокурорку Ізраїлю заарештували через витік відео з нібито катуванням палестинця
Головну військову прокурорку Ізраїлю заарештували через витік відео з нібито катуванням палестинця
Предстоятель ПЦУ зустрівся з патріархом Філаретом
Предстоятель ПЦУ зустрівся з патріархом Філаретом
Німеччина видала Україні обвинуваченого по справі заволодіння 100 млн грн, призначених для ЧАЕС
Німеччина видала Україні обвинуваченого по справі заволодіння 100 млн грн, призначених для ЧАЕС
Все набагато серйозніше за один кейс. Що відомо про смерть одеського бізнесмена від онко в приватній клініці
Все набагато серйозніше за один кейс. Що відомо про смерть одеського бізнесмена від онко в приватній клініці
База про онко, яку мають знати всі. Пояснює Арман Качарян, меддиректор Національного інституту раку
База про онко, яку мають знати всі. Пояснює Арман Качарян, меддиректор Національного інституту раку
Саакашвілі після трьох років лікування повернули до тюрми
Саакашвілі після трьох років лікування повернули до тюрми
ГоловнаСвіт

Канада заявила, що РФ та Китай активізували розвідку у Арктиці

Такж країна зірвала атаки на іранських дисидентів. 

Канада заявила, що РФ та Китай активізували розвідку у Арктиці
Ілюстративне фото
Фото: ukrinform.ua

Канадське розвідувальне агентство стверджує, що Росія та Китай мають "значний розвідувальний інтерес" до канадської Арктики та націлені як на уряд країни, так і на її приватний сектор.

Як пише The Guardian, про це йдеться у щорічному звіті про загрози. 

Директор Канадської служби безпеки і розвідки (CSIS) Ден Роджерс сказав, що "не є несподіванкою", що зафіксували як кібернетичні, так і некiбернетичні спроби збору розвідувальної інформації, спрямовані на урядові структури та приватні компанії в регіоні.

У своєму виступі Роджерс також зазначив, що агенти CSIS зірвали спроби Росії незаконно придбати канадські товари й технології для потреб війни проти України через підставні фірми, зареєстровані у Європі. Він також заявив, що китайські шпигуни "намагалися завербувати канадців, які володіють інформацією та військовим досвідом".

Окрім загроз з боку Китаю та Росії, Роджерс повідомив, що агентство зірвало потенційно смертельні загрози Ірану, спрямовані проти дисидидентів.

Його заява стала першим публічним підтвердженням того, що агентство втрутилося, щоб захистити критиків тегеранського режиму, які проживають у Канаді. Раніше CSIS заявляла, що розслідує іранські погрози, але не наводила конкретних випадків.

"За останній рік нам довелося переглядати пріоритети нашої діяльності, щоб протидіяти діям іранських спецслужб і їхніх проксі, які націлювалися на людей, яких вони вважають загрозою своєму режиму. У більш ніж одному випадку це передбачало виявлення, розслідування та припинення потенційно смертельних загроз щодо людей у Канаді", – додав він.

Канада має вкрай погані відносини з Іраном і розірвала дипломатичні зв’язки у 2012 році. Торік Канада визнала Корпус вартових ісламської революції терористичною організацією, що викликало обурення в Тегерані.
Теми: , , , ,
﻿
Читайте також
Про використання cookies
Продовжуючи переглядати LB.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies
Про файли cookies