Естонія наступного року значно скоротить набір до армії

Починаючи із 2026-го естонські Сили оборони переходять на модель набору двічі на рік.

Естонія наступного року значно скоротить набір до армії
естонські Сили оборони
Фото: Facebook/1. jalaväebrigaad 1st Infantry Brigade

Сили оборони Естонії у 2026 році призвуть на строкову службу істотно менше молоді, ніж у попередні роки, пише видання ERR

Замість приблизно 4000 призовників, яких зазвичай набирали щороку, наступного року планують залучити лише 1200. Як пояснила керівниця бюро призовників Департаменту оборонних ресурсів, пріоритет надаватимуть тим, хто хоче продовжити службу у війську або вступити до Академії Сил оборони.

За її словами, до 30 листопада юнаки та жінки можуть подати заяви на проходження служби. 

У Міноборони наголошують, що йдеться про разовий виняток. У 2026 році Сили оборони переходять на модель набору двічі на рік. Щоб підготуватися до цього переходу, планують зробити «перехідний» рік — він дозволить провести для військових професійне навчання і оновлення навичок без шкоди для якості підготовки строковиків.

Начальниця відділу підготовки Генерального штабу Маргот Кюннапуу, пояснила, що зменшення набору необхідне, аби у 2027 році, коли навантаження знову зросте, армія мала достатньо професійних військових для роботи з призовниками. 

Кюннапуу зазначила, що у програму вже інтегрували нові спроможності, зокрема робота, з дронами. 
﻿
