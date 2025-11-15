Польська прикордонна служба прокоментувала інформацію про 100 тисяч молодих українців, які виїхали до Польщі за два місяці
Польська прикордонна служба прокоментувала інформацію про 100 тисяч молодих українців, які виїхали до Польщі за два місяці
ЕксклюзивЕва Нгуєн Бінь: «Першою реакцією французів на повномасштабну війну було: "О Боже, війна в Україні! Стривайте, а де це?"»
Все набагато серйозніше за один кейс. Що відомо про смерть одеського бізнесмена від онко в приватній клініці
Зеленський про Міндіча: «Президент країни, яка перебуває у стані війни, не може мати друзів»
Саакашвілі після трьох років лікування повернули до тюрми
База про онко, яку мають знати всі. Пояснює Арман Качарян, меддиректор Національного інституту раку
Предстоятель ПЦУ зустрівся з патріархом Філаретом
Головну військову прокурорку Ізраїлю заарештували через витік відео з нібито катуванням палестинця
До Німеччини доставили новий літак, який «полюватиме» на російські підводні човни
Світ

У Стокгольмі автобус протаранив зупинку: троє загиблих

Поліція з'ясовує, чи був у діях водія склад злочину.

У Стокгольмі автобус протаранив зупинку: троє загиблих
Аварія автобуса у Стокгольмі
Фото: EPA/UPG

У центрі Стокгольма поблизу Королівського інституту технологій Швеції двоповерховий автобус на швидкості врізався у зупинку, на які люди чекали на транспорт.

Як пише BBC, троє людей загинули, ще принаймні стільки ж зазнали травм. 

Поліція затримала водія на місці трощі. Його звинувачують у вбивстві та завданні важких тілесних ушкоджень. Проте наразі правоохоронці не знайшли підтверджень, що чоловік навмисно спрямував автобус на людей.

Прем'єр-міністр Швеції Ульф Крістерссон висловив співчуття рідним та близьким жертв.
