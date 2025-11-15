У Стокгольмі автобус протаранив зупинку: троє загиблих

Поліція з'ясовує, чи був у діях водія склад злочину.

У центрі Стокгольма поблизу Королівського інституту технологій Швеції двоповерховий автобус на швидкості врізався у зупинку, на які люди чекали на транспорт.

Як пише BBC, троє людей загинули, ще принаймні стільки ж зазнали травм.

Поліція затримала водія на місці трощі. Його звинувачують у вбивстві та завданні важких тілесних ушкоджень. Проте наразі правоохоронці не знайшли підтверджень, що чоловік навмисно спрямував автобус на людей.

Прем'єр-міністр Швеції Ульф Крістерссон висловив співчуття рідним та близьким жертв.