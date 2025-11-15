Польська прикордонна служба прокоментувала інформацію про 100 тисяч молодих українців, які виїхали до Польщі за два місяці
Головна

Європейський парламент та держави-члени ЄС досягли угоди щодо бюджету ЄС на 2026 рік

Бюджетні зобов'язання становлять 192,8 мільярда євро.

Європейський парламент та держави-члени ЄС досягли угоди щодо бюджету ЄС на 2026 рік
Фото: З відкритих джерел

У суботу Європейський парламент та держави-члени ЄС досягли угоди щодо бюджету ЄС на 2026 рік. Бюджетні зобов'язання становлять 192,8 мільярда євро, а платежі – 190,1 мільярда євро. Зобов'язання представляють собою кошти, які ЄС може виділити на витрати протягом певного року, тоді як платежі – це фактичні перекази грошей.

Про це йдеться у повідомленні пресслужби Європарламенту, пості президентки Роберти Мецоли у соцмережі Х, а також про це пише RMF24

"Це бюджет, який реагує на занепокоєння людей та просуває пріоритети Європи. У часи глобальної нестабільності Європа повинна залишатися конкурентоспроможною, стійкою та безпечною", – написала Мецола. 

Понад 372,7 млн євро додано на ключові пріоритети: науку, охорону здоров’я, цивільний захист.

У рамках переговорів відновили 1,3 мільярда євро, раніше скорочених державами-членами, а також узгоджено додаткові 372,7 мільйона євро понад початкову пропозицію Європейської Комісії.

Додаткові кошти будуть виділені, серед іншого, на:

  • дослідницьку програму «Горизонт Європа» (додаткові 20 мільйонів євро),
  • Розвиток транскордонних транспортних та енергетичних мереж (23,5 млн євро),
  • освітню програму Erasmus+ (на 3 мільйони євро більше),
  • Екологічну програму LIFE (10 мільйонів євро),
  • Програму охорони здоров’я EU4Health (3 мільйони євро).

Додаткові 105 мільйонів євро виділяють на просування сільськогосподарської продукції в рамках Європейського фонду сільськогосподарських гарантій, з особливим акцентом на підтримці молодих фермерів. Ще 10 мільйонів євро будуть спрямовані на підтримку Механізму цивільного захисту, а 10 мільйонів євро виділено на військову мобільність та посилення управління зовнішніми кордонами.

Європейський Союз також зіткнеться зі вищими витратами на обслуговування боргу для Фонду відновлення (NextGenerationEU) у 2026 році. За оцінками, ці витрати зростуть на 4,2 мільярда євро, що вдвічі більше, ніж прогнозувалося спочатку. 

Угоду ще мають формально затвердити Рада ЄС та Європарламент.

20 листопада має відбутися обговорення в Комітеті з бюджетів. Голосування в Європарламенті – під час сесії в Страсбурзі. Потім бюджет підпише президент Європарламенту.
﻿
