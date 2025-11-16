Головну військову прокурорку Ізраїлю заарештували через витік відео з нібито катуванням палестинця
ЦПД: Центробанк РФ вже п'ять місяців фіксує відтік коштів з банків

Продовження Росією війни в Україні заганяє економіку РФ у кризу.

ЦПД: Центробанк РФ вже п'ять місяців фіксує відтік коштів з банків
Фото: ЦПД

Упродовж п’яти місяців поспіль Центробанк Росії фіксує відтік коштів із банківської системи.

Про це повідомляє Центр протидії дезінформації.

"Домогосподарства та бізнес щомісяця виводять з банків більше грошей, ніж вкладають. Наразі банки втратили вже 1 трлн рублів і щомісяця сума виведених коштів зростає. У російських медіа цю тенденцію намагаються пояснити відключеннями мобільного інтернету. Мовляв, люди почали частіше розраховуватися готівкою. Втім, насправді причини відтоку коштів з банків куди ширші", — ідеться в повідомленні.

Головні причини відтоку коштів — погіршення економічної ситуації на тлі продовження війни та санкцій, зниження ставок за депозитами, доходів населення та посилення негативних очікувань бізнесу. Чим сильніше риторика російської пропаганди розходиться з реальним життям, і чим сильніше тиск влади на бізнес з метою отримати більше коштів на війну, тим менше у росіян довіри до банків і держави.

Попри всі намагання Кремля створити ілюзію благополуччя, продовження війни проти України заганяє російську економіку все глибше в кризу.
