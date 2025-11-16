Збій у «Ростелекому» спричинив масове відключення інтернету у Росії

У Росії понад десять областей і республік зіткнулися з масштабними перебоями в роботі дротового інтернету від «Ростелекому», передає «Радіо Свобода».

Зокрема, скарги 15 листопада масово надходили від користувачів у Ярославській, Володимирській, Івановській і Костромській областях.

Жителі Ярославської області розповідали, що інтернет зник у суботу вдень і до вечора не відновився. Водночас виникли проблеми з кабельним телебаченням. Подібні повідомлення надходили й з інших регіонів.

У ярославській філії «Ростелекому» заявили, що сталася аварія «з вини третіх осіб». У володимирській філії уточнили, що йдеться про пошкодження магістрального проводу на території Ярославської області. Володимирська область, де мобільний інтернет відключений ще з середини серпня, зазнала особливо серйозних наслідків.

До вечора суботи зв’язок частково відновився, однак у неділю зранку на перебої знову поскаржилися абоненти інших регіонів. Загалом проблеми зафіксовані більш ніж у десяти суб’єктах РФ.

За інформацією Digital Report, характер збою нетиповий: у багатьох користувачів доступ не зникав повністю, а працювали лише сайти з так званого «білого списку» — переліку ресурсів, які в Росії залишають доступними під час вимкнення мобільного інтернету з міркувань безпеки.