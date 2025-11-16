Все набагато серйозніше за один кейс. Що відомо про смерть одеського бізнесмена від онко в приватній клініці
Все набагато серйозніше за один кейс. Що відомо про смерть одеського бізнесмена від онко в приватній клініці
База про онко, яку мають знати всі. Пояснює Арман Качарян, меддиректор Національного інституту раку
База про онко, яку мають знати всі. Пояснює Арман Качарян, меддиректор Національного інституту раку
Саакашвілі після трьох років лікування повернули до тюрми
Саакашвілі після трьох років лікування повернули до тюрми
Ева Нгуєн Бінь: «Першою реакцією французів на повномасштабну війну було: "О Боже, війна в Україні! Стривайте, а де це?"»
ЕксклюзивЕва Нгуєн Бінь: «Першою реакцією французів на повномасштабну війну було: "О Боже, війна в Україні! Стривайте, а де це?"»
До Німеччини доставили новий літак, який «полюватиме» на російські підводні човни
До Німеччини доставили новий літак, який «полюватиме» на російські підводні човни
“Відповіді сповнені пропаганди”: італійська Corriere della Sera відмовилась публікувати інтерв’ю з Лавровим
“Відповіді сповнені пропаганди”: італійська Corriere della Sera відмовилась публікувати інтерв’ю з Лавровим
США зняли майже $900 млн із рахунку в МВФ. Аргентина отримала таку ж суму напередодні платежу за боргом
США зняли майже $900 млн із рахунку в МВФ. Аргентина отримала таку ж суму напередодні платежу за боргом
Головну військову прокурорку Ізраїлю заарештували через витік відео з нібито катуванням палестинця
Головну військову прокурорку Ізраїлю заарештували через витік відео з нібито катуванням палестинця
Зеленський про Міндіча: «Президент країни, яка перебуває у стані війни, не може мати друзів»
Зеленський про Міндіча: «Президент країни, яка перебуває у стані війни, не може мати друзів»
ГоловнаСвіт

Збій у «Ростелекому» спричинив масове відключення інтернету у Росії

Виникли проблеми і з кабельним телебаченням.

Збій у «Ростелекому» спричинив масове відключення інтернету у Росії
ноутбук
Фото: chudniv.news

У Росії понад десять областей і республік зіткнулися з масштабними перебоями в роботі дротового інтернету від «Ростелекому», передає «Радіо Свобода».

Зокрема, скарги 15 листопада масово надходили від користувачів у Ярославській, Володимирській, Івановській і Костромській областях.

Жителі Ярославської області розповідали, що інтернет зник у суботу вдень і до вечора не відновився. Водночас виникли проблеми з кабельним телебаченням. Подібні повідомлення надходили й з інших регіонів.

У ярославській філії «Ростелекому» заявили, що сталася аварія «з вини третіх осіб». У володимирській філії уточнили, що йдеться про пошкодження магістрального проводу на території Ярославської області. Володимирська область, де мобільний інтернет відключений ще з середини серпня, зазнала особливо серйозних наслідків.

До вечора суботи зв’язок частково відновився, однак у неділю зранку на перебої знову поскаржилися абоненти інших регіонів. Загалом проблеми зафіксовані більш ніж у десяти суб’єктах РФ.

За інформацією Digital Report, характер збою нетиповий: у багатьох користувачів доступ не зникав повністю, а працювали лише сайти з так званого «білого списку» — переліку ресурсів, які в Росії залишають доступними під час вимкнення мобільного інтернету з міркувань безпеки.
Теми: ,
﻿
Читайте також
Про використання cookies
Продовжуючи переглядати LB.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies
Про файли cookies