Reuters: Ірак обговорює можливість відтермінування санкцій США проти Лукойлу на пів року

Відтермінування потрібне для продажу частки у родовищі West Qurna-2

Reuters: Ірак обговорює можливість відтермінування санкцій США проти Лукойлу на пів року
нафтове родовище "Західна Курна-2"
Фото: EPA/UPG

Уряд Іраку планує звернутися до Міністерства фінансів США з проханням надати шестимісячне звільнення від санкцій для російської компанії "Лукойл", аби країна більше часу на продаж своєї частки у гігантському нафтовому родовищі West Qurna-2. 

Про це пише Reuters з посиланням на три джерела в енергетичному секторі Іраку.

Минулого тижня "Лукойл" оголосив форс-мажор щодо участі в проекті West Qurna-2, що стало найбільшим наслідком запроваджених США санкцій проти російських нафтових компаній.

За словами іракських посадовців, Міністерство нафти Іраку виключило можливість викупу частки "Лукойлу" державними компаніями, оскільки проект є надто масштабним для них.

"Родовищем "Лукойлу" важко керувати — це надто великий шмат", — зазначив один із чиновників.

Наразі Ірак, за інформацією джерел, веде перемовини з трьома потенційними покупцями частки "Лукойлу" — однією китайською та двома західними компаніями, однак їхні назви не розкриваються.

Прем’єр-міністр Іраку Мухаммед Шія аль-Судані зустрівся у понеділок з ексгенеральним директором "Лукойлу" Вагітом Алекпєровим. За словами двох іракських посадовців, головною темою перемовин стала саме заявка Багдада на отримання санкційного послаблення від Вашингтона.

Санкції США проти "Лукойлу"

  • Наприкінці жовтня США запровадили санкції проти двох найбільших російських нафтових компаній - “Роснефть” та “Лукойл”. Запровадження Сполученими Штатами санкцій призвело до різкого падіння їхньої ринкової вартості. 
  • Через декілька днів друга найбільша в Росії нафтова компанія і шоста за величиною приватна нафтова компанія в світі “Лукойл” оголосила, що збирається продати свої активи за кордоном через нещодавно введені Сполученими Штатами санкції.
  • Тим часом президент Болгарії ветував закон щодо продажу активів російського "Лукойлу".
  • Швейцарська торговельна компанія Gunvor відкликає свою пропозицію щодо купівлі міжнародних активів російської нафтової компанії "Лукойл" після того, як США заявили, що ніколи не схвалять цю угоду.
  • Молдова приєднується до американських санкцій щодо “Лукойлу”.  Уряд країни готовий придбати активи російської компанії.
