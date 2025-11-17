Reuters: Ірак обговорює можливість відтермінування санкцій США проти Лукойлу на пів року

Відтермінування потрібне для продажу частки у родовищі West Qurna-2

Уряд Іраку планує звернутися до Міністерства фінансів США з проханням надати шестимісячне звільнення від санкцій для російської компанії "Лукойл", аби країна більше часу на продаж своєї частки у гігантському нафтовому родовищі West Qurna-2.

Про це пише Reuters з посиланням на три джерела в енергетичному секторі Іраку.

Минулого тижня "Лукойл" оголосив форс-мажор щодо участі в проекті West Qurna-2, що стало найбільшим наслідком запроваджених США санкцій проти російських нафтових компаній.

За словами іракських посадовців, Міністерство нафти Іраку виключило можливість викупу частки "Лукойлу" державними компаніями, оскільки проект є надто масштабним для них.

"Родовищем "Лукойлу" важко керувати — це надто великий шмат", — зазначив один із чиновників.

Наразі Ірак, за інформацією джерел, веде перемовини з трьома потенційними покупцями частки "Лукойлу" — однією китайською та двома західними компаніями, однак їхні назви не розкриваються.

Прем’єр-міністр Іраку Мухаммед Шія аль-Судані зустрівся у понеділок з ексгенеральним директором "Лукойлу" Вагітом Алекпєровим. За словами двох іракських посадовців, головною темою перемовин стала саме заявка Багдада на отримання санкційного послаблення від Вашингтона.

Санкції США проти "Лукойлу"