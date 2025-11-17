Головну військову прокурорку Ізраїлю заарештували через витік відео з нібито катуванням палестинця
Головну військову прокурорку Ізраїлю заарештували через витік відео з нібито катуванням палестинця
Все набагато серйозніше за один кейс. Що відомо про смерть одеського бізнесмена від онко в приватній клініці
Все набагато серйозніше за один кейс. Що відомо про смерть одеського бізнесмена від онко в приватній клініці
“Відповіді сповнені пропаганди”: італійська Corriere della Sera відмовилась публікувати інтерв’ю з Лавровим
“Відповіді сповнені пропаганди”: італійська Corriere della Sera відмовилась публікувати інтерв’ю з Лавровим
Ева Нгуєн Бінь: «Першою реакцією французів на повномасштабну війну було: "О Боже, війна в Україні! Стривайте, а де це?"»
ЕксклюзивЕва Нгуєн Бінь: «Першою реакцією французів на повномасштабну війну було: "О Боже, війна в Україні! Стривайте, а де це?"»
Саакашвілі після трьох років лікування повернули до тюрми
Саакашвілі після трьох років лікування повернули до тюрми
Зеленський про Міндіча: «Президент країни, яка перебуває у стані війни, не може мати друзів»
Зеленський про Міндіча: «Президент країни, яка перебуває у стані війни, не може мати друзів»
База про онко, яку мають знати всі. Пояснює Арман Качарян, меддиректор Національного інституту раку
База про онко, яку мають знати всі. Пояснює Арман Качарян, меддиректор Національного інституту раку
США зняли майже $900 млн із рахунку в МВФ. Аргентина отримала таку ж суму напередодні платежу за боргом
США зняли майже $900 млн із рахунку в МВФ. Аргентина отримала таку ж суму напередодні платежу за боргом
До Німеччини доставили новий літак, який «полюватиме» на російські підводні човни
До Німеччини доставили новий літак, який «полюватиме» на російські підводні човни
ГоловнаСвіт

Франція надасть Україні ще 8 систем ППО, радари, керовані бомби і ракети

Нове покоління систем ППО повинно збивати балістику. 

Франція надасть Україні ще 8 систем ППО, радари, керовані бомби і ракети
Володимир Зеленський
Фото: скриншот

В межах сьогоднішніх домовленостей Франція надасть Україні вісім систем ППО SAMP/T по шість пускових установок. Це будуть системи нового покоління. Вони зможуть збивати балістику. 

Також угода включає передачу радарів. Про це президент Володимир Зеленський сказав на пресконференції з Еммануелем Макроном

Він додав, що Україна отримає і ракети та керовані бомби. Ця домовленість працюватиме 10 років, починаючи з 2026-го.

"Дуже цінно, що Франція робить такий крок для досягнення реальної безпеки в Європі", – сказав Зеленський.

Під час візиту української делегації домовилися спільно збільшувати промисловий і технологічний потенціал країн. 

Третя важлива угода – про придбання 55 сучасних французьких електровозів, щоб покращити логістику в Україні.

"Дякую за новий оборонний пакет, який готується на завершення року. І, звісно, ми поговоримо, як зможемо активізувати дипломатію, процес перемовин", – сказав український президент.

  • Головною домовленістю є угода про придбання Україною 100 винищувачів Rafale F4. Це сучасні французькі літаки, постачати які збираються протягом 10 років. 
  • Фінансувати озброєння будуть з різних джерел, зокрема програмою SAFE. Зеленський розраховує, що також на це можуть піти російські гроші. 
Теми: , , ,
﻿
Читайте також
Про використання cookies
Продовжуючи переглядати LB.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies
Про файли cookies