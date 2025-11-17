Франція надасть Україні ще 8 систем ППО, радари, керовані бомби і ракети

В межах сьогоднішніх домовленостей Франція надасть Україні вісім систем ППО SAMP/T по шість пускових установок. Це будуть системи нового покоління. Вони зможуть збивати балістику.

Також угода включає передачу радарів. Про це президент Володимир Зеленський сказав на пресконференції з Еммануелем Макроном.

Він додав, що Україна отримає і ракети та керовані бомби. Ця домовленість працюватиме 10 років, починаючи з 2026-го.

"Дуже цінно, що Франція робить такий крок для досягнення реальної безпеки в Європі", – сказав Зеленський.

Під час візиту української делегації домовилися спільно збільшувати промисловий і технологічний потенціал країн.

Третя важлива угода – про придбання 55 сучасних французьких електровозів, щоб покращити логістику в Україні.

"Дякую за новий оборонний пакет, який готується на завершення року. І, звісно, ми поговоримо, як зможемо активізувати дипломатію, процес перемовин", – сказав український президент.

Головною домовленістю є угода про придбання Україною 100 винищувачів Rafale F4. Це сучасні французькі літаки, постачати які збираються протягом 10 років.

Фінансувати озброєння будуть з різних джерел, зокрема програмою SAFE. Зеленський розраховує, що також на це можуть піти російські гроші.



