Місія МВФ розпочала роботу в Україні

Експерти працюють над запуском нової програми розширеного фінансування.

Фото: EPA/UPG

Місія Міжнародного валютного фонду розпочала роботу в Україні над запуском нової програми розширеного фінансування.

Про це повідомляє Укрінформ.

"Місія МВФ на чолі у Гевіном Греєм розпочала сьогодні дискусії з представниками влади України у контексті їх звернення щодо започаткування нової програми розширеного фінансування (EFF)", - йдеться у повідомленні.

"Дискусії фокусуватимуться на цілях економічної політики влади, з акцентом як на податково-бюджетній та грошово-кредитній політиках з метою забезпечення стабільності в умовах неперервної надзвичайно високої невизначеності, так і на структурних заходах, спрямованих на посилення урядування, боротьби з корупцією та підтримки економічного зростання", - зазначила постійна представниця МВФ в Україні Прішила Тофано. 

Раніше, у вересні, президент Володимир Зеленський провів зустріч з директоркою-розпорядницею МВФ Крісталіною Георгієвою. Вони обговорювали, зокрема - використання заморожених російських активів на користь нашої держави. 

Перед цим експерти МВФ вчергове відзначили ефективну роботу Уряду України в реалізації програми EFF.
