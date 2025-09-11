Думаєте про лазерну корекцію зору? Пояснюємо, кому і коли можна, які протипокази і чи може впасти зір після
ГоловнаЕкономікаДержава

Україна та МВФ завершили обговорення стану виконання програми EFF

Експерти МВФ вчергове відзначили ефективну роботу Уряду України в реалізації програми EFF.

Україна та МВФ завершили обговорення стану виконання програми EFF
міністр фінансів Сергій Марченко
Фото: Мінфін

Керівництво Міністерства фінансів України, Національного банку України та експерти Міжнародного валютного фонду завершили обговорення стану виконання програми Механізму розширеного фінансування (Extended Fund Facility – EFF).

Як зазначає пресслужба Мінфіну, зустрічі тривали протягом 3-10 вересня.

Сторони обговорювали стан виконання держбюджету 2025 та показники проєкту бюджету на 2026 рік, середньострокове бюджетне планування та передбачені програмою структурні реформи.

Відомство зазначає, що експерти МВФ вчергове відзначили ефективну роботу Уряду України в реалізації програми EFF та підтримці фінансової стабільності країни.

"Україна успішно пройшла рекордні вісім переглядів за програмою. Вдячний МВФ за незмінну експертну та фінансову підтримку. Водночас активні бойові дії тривають, планування Державного бюджету України на наступний рік відбувається в умовах високої невизначеності. Протягом тижня разом із експертами МВФ обговорювали потребу в підготовці нової програми фінансової співпраці, яка краще відповідатиме поточним та середньостроковим пріоритетам України. Очікуємо на продовження тісного діалогу в найближчі тижні, щоб узгодити подальші кроки", – зазначив міністр фінансів Сергій Марченко за підсумками зустрічей.

Нагадаємо, нещодавно прем’єр-міністерка Юлія Свириденко передала МВФ запит на нову програму співпраці. Сторони домовились продовжити консультації в наступні місяці, щоб отримати позитивне рішення ще цього року.
