Керівників «Полтаваобленерго» судитимуть за схему з фіктивними трансформаторами на 49 млн грн

Гроші фірмі перерахували, а товар не отримали.

Керівників «Полтаваобленерго» судитимуть за схему з фіктивними трансформаторами на 49 млн грн
Полтаваобленерго
Фото: БЕБ

Офіс Генерального прокурора і Бюро економічної безпеки завершили досудове розслідування щодо трьох службових осіб АТ «Полтаваобленерго». 

Як повідомила пресслужба Офісу Генпрокурора, зловмисників підозрюють в умисному ухиленні від сплати податків в особливо великих розмірах.

Слідство встановило, що у грудні 2022 року під час масованих атак Росії на українську енергетичну інфраструктуру підозрювані, прикриваючись необхідністю створення аварійного запасу трансформаторів, організували схеми з підприємством, яке мало ознаки фіктивності. Насправді обладнання не закуповували, а фіктивні операції використали для ухилення від сплати податків на понад 49 млн грн.

У прокуратурі уточнили, що розслідування завершене, а найближчим часом обвинувальний акт скерують до суду.

  • Детективи БЕБ повідомили про підозру голові правління, його заступнику та фінансовому директору "Полтаваобленерго" у червні.
Теми: , , ,
