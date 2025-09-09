Керівників «Полтаваобленерго» судитимуть за схему з фіктивними трансформаторами на 49 млн грн

Офіс Генерального прокурора і Бюро економічної безпеки завершили досудове розслідування щодо трьох службових осіб АТ «Полтаваобленерго».

Як повідомила пресслужба Офісу Генпрокурора, зловмисників підозрюють в умисному ухиленні від сплати податків в особливо великих розмірах.

Слідство встановило, що у грудні 2022 року під час масованих атак Росії на українську енергетичну інфраструктуру підозрювані, прикриваючись необхідністю створення аварійного запасу трансформаторів, організували схеми з підприємством, яке мало ознаки фіктивності. Насправді обладнання не закуповували, а фіктивні операції використали для ухилення від сплати податків на понад 49 млн грн.

У прокуратурі уточнили, що розслідування завершене, а найближчим часом обвинувальний акт скерують до суду.