​Укрзалізниця почала вже продавати квитки на поїзди з Ужгорода до міст ЄС новою євроколією

Укрзалізниця із 5 вересня відкрила продаж квитків на поїзди з Ужгорода до міст ЄС новою євроколією.

Про це повідомила пресслужба перевізника.

Прямі пасажирські поїзди почнуть курсувати із 12 вересня. До Братислави, Відня та Будапешта.

УЗ оприлюднила також розклад руху поїздів:

№961/618 Ужгород — Братислава. Відправка з Ужгорода о 8:09, прибуття до Братислави о 18:33. Поїзд №617/964 Братислава — Ужгород відправлятиметься з Братислави об 11:27, прибуття до Ужгорода 22:35.

№146 Ужгород — Будапешт — Відень. Відправка з Ужгорода о 8:09, прибуття до Будапешта о 14:20, прибуття до Відня о 17:20. Зворотний рейс поїзда №143 Відень — Будапешт — Ужгород відправиться з Відня о 10:42, прибуватиме до Будапешта о 13:19 і до Ужгорода — о 22:35.

Крім застосунку і сайту booking.uz.gov.ua придбати квитки можна також на сайтах угорських та словацьких залізниць.

В УЗ додали, що з уведенням нового розкладу в грудні передбачать зручні стиковки із внутрішніми поїздами, зокрема, нічними.

«Це дозволить, наприклад, виїхати ввечері з Києва, вранці прибути до Ужгорода та без пересадок продовжити подорож європейським поїздом», - запевнили в УЗ.