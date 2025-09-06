Виїзд за кордон до 22 років. Чому це рішення викликає чимало побоювань
Виїзд за кордон до 22 років. Чому це рішення викликає чимало побоювань
​Кримські цілі
​Кримські цілі
Унаслідок ударів по столиці – 23 убитих і десятки поранених. Зруйновані і пошкоджені житлові будинки (доповнено)
ВідеоУнаслідок ударів по столиці – 23 убитих і десятки поранених. Зруйновані і пошкоджені житлові будинки (доповнено)
Глава МЗС Туреччини заявив, що Росія відмовилася від планів взяти під повний контроль чотири українські області
Глава МЗС Туреччини заявив, що Росія відмовилася від планів взяти під повний контроль чотири українські області
“Тихий” вбивця: чому можемо не помічати свій підвищений тиск, чим ризикуємо, коли можна обійтися без ліків, а коли – ні
“Тихий” вбивця: чому можемо не помічати свій підвищений тиск, чим ризикуємо, коли можна обійтися без ліків, а коли – ні
Думаєте про лазерну корекцію зору? Пояснюємо, кому і коли можна, які протипокази і чи може впасти зір після
Думаєте про лазерну корекцію зору? Пояснюємо, кому і коли можна, які протипокази і чи може впасти зір після
Трамп назвав "фігнею і показухою" заяви Лаврова про Зеленського
Трамп назвав "фігнею і показухою" заяви Лаврова про Зеленського
У Львові вбили Андрія Парубія. Нападник втік
У Львові вбили Андрія Парубія. Нападник втік
Білий дім: Трамп “не радий, але не здивований” нападом на Київ
Білий дім: Трамп “не радий, але не здивований” нападом на Київ
ГоловнаЕкономікаДержава

​Укрзалізниця почала вже продавати квитки на поїзди з Ужгорода до міст ЄС новою євроколією

Прямі пасажирські поїзди почнуть курсувати із 12 вересня.

​Укрзалізниця почала вже продавати квитки на поїзди з Ужгорода до міст ЄС новою євроколією
Ужгородський залізничний вокзал
Фото: ОПУ

Укрзалізниця із 5 вересня відкрила продаж квитків на поїзди з Ужгорода до міст ЄС новою євроколією.

Про це повідомила пресслужба перевізника.

Прямі пасажирські поїзди почнуть курсувати із 12 вересня. До Братислави, Відня та Будапешта.

УЗ оприлюднила також розклад руху поїздів:

  • №961/618 Ужгород — Братислава. Відправка з Ужгорода о 8:09, прибуття до Братислави о 18:33. Поїзд №617/964 Братислава — Ужгород відправлятиметься з Братислави об 11:27, прибуття до Ужгорода 22:35.
  • №146 Ужгород — Будапешт — Відень. Відправка з Ужгорода о 8:09, прибуття до Будапешта о 14:20, прибуття до Відня о 17:20. Зворотний рейс поїзда №143 Відень — Будапешт — Ужгород відправиться з Відня о 10:42, прибуватиме до Будапешта о 13:19 і до Ужгорода — о 22:35.

Крім застосунку і сайту booking.uz.gov.ua придбати квитки можна також на сайтах угорських та словацьких залізниць.

В УЗ додали, що з уведенням нового розкладу в грудні передбачать зручні стиковки із внутрішніми поїздами, зокрема, нічними.

«Це дозволить, наприклад, виїхати ввечері з Києва, вранці прибути до Ужгорода та без пересадок продовжити подорож європейським поїздом», - запевнили в УЗ.
Теми: ,
﻿
Читайте також
Про використання cookies
Продовжуючи переглядати LB.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies
Про файли cookies