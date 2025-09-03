Свириденко: провели перше засідання керівної ради Інвестиційного фонду відбудови

3 вересня відбулося перше засідання керівної ради Інвестиційного фонду відбудови.

Про це повідомила прем’єр-міністерка Юлія Свириденко.

За її словами, до його складу увійшли по три представники від України і США.

«Американська сторона делегувала міністра фінансів Скотта Бессента, головного інвестиційного директора DFC Коннора Коулмена, віцепрезидента і генерального юрисконсульта DFC Роберта Стеббінса», - повідомила Свириденко.

Посадовиця зазначила, що Рада затвердила правила роботи, сформувала комітети, а також надала повноваження на відкриття банківських рахунків Фонду та вибору адміністратора й інвестиційного радника.

«Наступний крок — визначення проєктів для перших пілотних інвестицій, у вересні це питання обговоримо з колегами з DFC під час їхнього візиту до Києва», - додала Свириденко.

Інвестиційний фонд відбудови (Reconstruction Investment Fund - RIF) — це спільна ініціатива урядів України та США, створена для залучення приватних інвестицій у стратегічно важливі сектори української економіки. Фонд офіційно запущений 23 травня 2025 року.