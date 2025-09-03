Свириденко: провели перше засідання керівної ради Інвестиційного фонду відбудови

3 вересня відбулося перше засідання керівної ради Інвестиційного фонду відбудови.
Про це повідомила прем’єр-міністерка Юлія Свириденко.
За її словами, до його складу увійшли по три представники від України і США.
«Американська сторона делегувала міністра фінансів Скотта Бессента, головного інвестиційного директора DFC Коннора Коулмена, віцепрезидента і генерального юрисконсульта DFC Роберта Стеббінса», - повідомила Свириденко.
Посадовиця зазначила, що Рада затвердила правила роботи, сформувала комітети, а також надала повноваження на відкриття банківських рахунків Фонду та вибору адміністратора й інвестиційного радника.
«Наступний крок — визначення проєктів для перших пілотних інвестицій, у вересні це питання обговоримо з колегами з DFC під час їхнього візиту до Києва», - додала Свириденко.
- Інвестиційний фонд відбудови (Reconstruction Investment Fund - RIF) — це спільна ініціатива урядів України та США, створена для залучення приватних інвестицій у стратегічно важливі сектори української економіки. Фонд офіційно запущений 23 травня 2025 року.
- 30 квітня у Вашингтоні Юлія Свириденко і міністр фінансів США Скотт Бессент підписали угоду про створення інвестиційного фонду відбудови Україна — США.
- Аналіз змісту документа читайте в матеріалі LB.ua.
- Згодом на сайті уряду України опублікували текст угоди зі США про створення фонду.
- 2 травня Кабмін зареєстрував у Верховній Раді проєкт Закону «Про внесення змін до Бюджетного кодексу України щодо реалізації Угоди між Урядом України та Урядом Сполучених Штатів Америки про створення Американсько-Українського інвестиційного фонду відбудови».
- Комітет з питань зовнішньої політики та міжпарламентського співробітництва ВР 6 травня рекомендував парламенту ратифікувати Угоду про створення інвестиційного фонду між Україною та США.
- Днями Кабмін ухвалив розпорядження про призначення українських менеджерів до Керівної ради Інвестиційного фонду відбудови, створеного Україною та США.
- До складу керівної ради увійшли міністр економіки, довкілля та сільського господарства України Олексій Соболев, заступник міністра економіки, довкілля та сільського господарства України Єгор Перелигін, державний секретар МЗС України Олександр Карасевич.