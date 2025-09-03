Унаслідок ударів по столиці – 23 убитих і десятки поранених. Зруйновані і пошкоджені житлові будинки (доповнено)
ВідеоУнаслідок ударів по столиці – 23 убитих і десятки поранених. Зруйновані і пошкоджені житлові будинки (доповнено)
Папа Римський та Зеленський мають найпозитивніший імідж серед громадян США, – опитування Gallup
ФотоПапа Римський та Зеленський мають найпозитивніший імідж серед громадян США, – опитування Gallup
Кейс Раміни і Розового: як зношуються «стоп-крани» психіки через стрес і травми
Кейс Раміни і Розового: як зношуються «стоп-крани» психіки через стрес і травми
Білий дім: Трамп “не радий, але не здивований” нападом на Київ
Білий дім: Трамп “не радий, але не здивований” нападом на Київ
Наша ціль — грубі гроші. Завдати ворогу максимальних збитків
Наша ціль — грубі гроші. Завдати ворогу максимальних збитків
У Львові вбили Андрія Парубія. Нападник втік
У Львові вбили Андрія Парубія. Нападник втік
Що відомо про ракету «Фламінго»?
Що відомо про ракету «Фламінго»?
Уряд оновив правила виїзду за кордон чоловікам 18-22 років
Уряд оновив правила виїзду за кордон чоловікам 18-22 років
Трамп назвав "фігнею і показухою" заяви Лаврова про Зеленського
Трамп назвав "фігнею і показухою" заяви Лаврова про Зеленського
ГоловнаЕкономікаДержава

Свириденко: провели перше засідання керівної ради Інвестиційного фонду відбудови

Рада затвердила правила роботи, сформувала комітети, а також надала повноваження на відкриття банківських рахунків Фонду.

Свириденко: провели перше засідання керівної ради Інвестиційного фонду відбудови
перше засідання керівної ради Інвестиційного фонду відбудови
Фото: Telegram/Юлія Свириденко

3 вересня відбулося перше засідання керівної ради Інвестиційного фонду відбудови. 

Про це повідомила прем’єр-міністерка Юлія Свириденко.

За її словами, до його складу увійшли по три представники від України і США. 

«Американська сторона делегувала міністра фінансів Скотта Бессента, головного інвестиційного директора DFC Коннора Коулмена, віцепрезидента і генерального юрисконсульта DFC Роберта Стеббінса», - повідомила Свириденко.

Посадовиця зазначила, що Рада затвердила правила роботи, сформувала комітети, а також надала повноваження на відкриття банківських рахунків Фонду та вибору адміністратора й інвестиційного радника. 

«Наступний крок — визначення проєктів для перших пілотних інвестицій, у вересні це питання обговоримо з колегами з DFC під час їхнього візиту до Києва», - додала Свириденко.

  • Інвестиційний фонд відбудови (Reconstruction Investment Fund - RIF) — це спільна ініціатива урядів України та США, створена для залучення приватних інвестицій у стратегічно важливі сектори української економіки. Фонд офіційно запущений 23 травня 2025 року.
  • 30 квітня у Вашингтоні Юлія Свириденко і міністр фінансів США Скотт Бессент підписали угоду про створення інвестиційного фонду відбудови Україна — США.
  • Аналіз змісту документа читайте в матеріалі LB.ua.
  • Згодом на сайті уряду України опублікували текст угоди зі США про створення фонду.
  • 2 травня Кабмін зареєстрував у Верховній Раді проєкт Закону «Про внесення змін до Бюджетного кодексу України щодо реалізації Угоди між Урядом України та Урядом Сполучених Штатів Америки про створення Американсько-Українського інвестиційного фонду відбудови».
  • Комітет з питань зовнішньої політики та міжпарламентського співробітництва ВР 6 травня рекомендував парламенту ратифікувати Угоду про створення інвестиційного фонду між Україною та США.
  • Днями Кабмін ухвалив розпорядження про призначення українських менеджерів до Керівної ради Інвестиційного фонду відбудови, створеного Україною та США.
  • До складу керівної ради увійшли міністр економіки, довкілля та сільського господарства України Олексій Соболев, заступник міністра економіки, довкілля та сільського господарства України Єгор Перелигін, державний секретар МЗС України Олександр Карасевич.
Теми: , , ,
﻿
Читайте також
Про використання cookies
Продовжуючи переглядати LB.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies
Про файли cookies