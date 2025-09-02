​Очільниця ДПС заявляє, що у серпні податкова зменшила на третину перевірки бізнесу

Трамп назвав "фігнею і показухою" заяви Лаврова про Зеленського
Перевірки не скасували для тих субʼєктів, які займаються обігом підакцизних товарів.

Леся Карнаух
Фото: Олександр Ратушняк

Після запровадження мораторію на перевірки бізнесу лише за серпень кількість фактичних перевірок скоротилась майже на третину, при цьому результативність зберегли.

Про це повідомила тимчасова керівниця Державної податкової служби Леся Карнаух.

«У липні провели трохи більше 3,6 тис. фактичних перевірок. У серпні за оперативними даними їх кількість зменшилася більше, ніж на третину – до 2,3 тис.», - зазначила Карнаух.

Вона запевнила, що «перевіряємо лише там, де дійсно є найбільші ризики та висока ймовірність порушень». Перевірки також не скасували для тих субʼєктів, які займаються обігом підакцизних товарів. Загалом визначили близько 80 ризиків.  
