ОГП: співробітники Львівської митниці отримали підозри у сприянні перевезення контрабанди з Польщі

Митники пропустили з Польщі на територію України вантажівки заповнені високоліквідними товарами.

Фото: 5.ua

Співробітників Львівської митниці підозрюють у покриванні перевезення контрабандних товарів через українських кордон.

Про це повідомляє Офіс генпрокурора.

"Львівською обласною прокуратурою розпочато досудове розслідування за фактом можливого зловживання працівниками одного з митних постів Львівської митниці своїм службовим становищем за ч. 2 ст. 364 КК України", — ідеться у повідомленні.

За попередньою інформацією, службові особи одного з постів Львівської митниці з метою одержання неправомірної вигоди, пропустили з Польщі на територію України вантажні автомобілі, заповнені ймовірно високоліквідними товарами, без сплати митних платежів.

"Для цього при здійсненні митних формальностей вони вказали, що частина автомобілів їдуть порожні. Такі дії дозволили власникам вантажу не сплачувати за нього мито та податки", — кажуть у відомстві.

Досудове розслідування за процесуального керівництва обласної прокуратури здійснюють слідчі Територіального управління ДБР, розташованого у місті Львові.
﻿
