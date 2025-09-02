Уряд спростив надання адміністративних послуг у сфері насінництва

В уряді сподіваються, що нова постанова сприятиме дерегуляції в сфері насінництва.

Кабінет Міністрів України удосконалив процедуру надання адміністративних послуг у сфері насінництва.

Як зазначає урядовий портал, відповідну постанову «Про внесення змін до деяких постанов Кабінету Міністрів України щодо застосування адміністративної процедури у сфері насінництва», розроблену Мінекономіки, було ухвалено на черговому засіданні уряду.

Документ передбачає уніфікацію термінології та процедур щодо одержання сільгоспвиробниками наступних документів та дозволів:

підтвердження на ввезення в Україну зразків насіння та садивного матеріалу сортів рослин, не внесених до Реєстру сортів рослин України, для селекційних, дослідних робіт і експонування;

сертифікатів, що затверджують якість насіння та садивного матеріалу. Зокрема, надання можливості суб’єктам господарювання отримувати сертифікати, що засвідчують якість відразу усієї виробленої партії садивного матеріалу одного сорту та категорії відповідно до етапу розмноження, не поділяючи на окремі партії, призначені для сертифікації, для кожного покупця окремо;

свідоцтв аудиторів із сертифікації (агрономів-інспекторів).

В уряді очікують, що реалізація постанови позитивно вплине на розвиток сільського господарства, зокрема, у сфері насінництва, а також сприятиме дерегуляції в цій сфері.

Документ набуває чинності з моменту його опублікування.