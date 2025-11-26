Підвищення тарифів УЗ на вантажні перевезення: як виграти і бізнесу, і залізниці?

Якими мають бути тарифи на вантажоперевезення, аби бізнес не постраждав, а залізниця отримала максимальний зиск, та чому ця тема порушує необхідність реформування усієї галузі — про це на майданчику LB.talks дискутували:

Але ініціатива УЗ збурила представників різних галузей бізнесу: хтось виступає категорично проти підвищення, хтось вимагає ґрунтовного переосмислення принципу тарифоутворення, оскільки просто зміна цифр не вирішить проблему з дефіцитом, але при цьому посилить, з одного боку, тиск на виробників і призведе до неминучого подорожчання продукції, з іншого — несе ризики для залізниці втратити й наявні вантажі і прибуток.

З 1 січня 2026 року «Укрзалізниця» планує підвищити тарифи на вантажоперевезення на 27 % і через пів року — ще на 11 %. Це буде вже друге здорожчання з 2022 року — тоді вартість перевезення вантажів залізницею зросла одразу на 70 %. Таким чином компанія планує частково перекрити дефіцит ліквідності, який нині складає 48 мільярдів гривень.

Позиція Міністерства економіки

Ініціатива щодо підвищення тарифів на залізничні вантажоперевезення є вимушеним кроком, стверджує міністр економіки Олексій Соболев. Внаслідок російської агресії вантажопотік, який покривав своїм прибутком неприбуткові пасажирські перевезення, значно зменшився. Через це держава вимушена дотувати «Укрзалізницю» з бюджету, що фактично перетворюється на PSО (зобов’язання щодо надання послуг, які становлять загальний інтерес. — Ред.), до чого украй скептично ставиться МВФ, зазначив міністр.

Однак підходити до зміни тарифів УЗ, на думку Соболева, слід виважено і детально, з урахуванням специфіки галузей.

«Останнє підвищення тарифів — на 70 % у 22-му році — Міністерство економіки не підтримувало. Збірник тарифів (який визначає вартість перевезення за класифікацією вантажів. — Ред.) не переглядався з 2009 року. Мені здається, ситуація зараз настільки відрізняється від 2009 року, що просто загально підвищити ціну перевезень — дивно. Це не відповідає реальності.

У нас є факт, коли через тарифи УЗ частина вантажу йде із залізниці на дороги (звертається до автоперевезень. — Ред.). І міністр інфраструктури мав би сказати, як їм легше: підтримувати дороги чи дотувати залізницю», — відзначив Сергій Соболев.

На думку міністра економіки, здорожчання перевезень може негативно плинути на деякі галузі, наприклад, гірничо-металургійний комплекс, аж до зупинки окремих підприємств, які сьогодні й так страждають через відсутність електроенергії і вищу її ціну, ніж у європейських конкурентів. А збільшення витрат на логістику стає додатковим тягарем.

Причому для деяких галузей цей тягар — через чинну систему тарифікації — чи не удвічі більший, ніж для інших, акцентує Соболев.

«Давайте подивимося з точки зору «аграрки». Для руди і агро підвищення тарифів додасть 600 гривень плюс на тоні. Для щебеню це буде, не знаю, 300 гривень. Виходячи з ідеї справедливості, чому агро і ГМК мають дотувати будівельників? І де має бути маржа?» — відзначає очільник Мінекономіки.

«Така сама розмова є з ГМК. Ми дивимося на увесь ланцюжок: від сировини до виробництва сталі, переробки, експорту продукції. Яка у кого маржа, щоб зрозуміти, яким чином можна розподілити ці витрати так, щоб підприємства не зупинялися», — додав міністр.

Перегляд тарифів на залізничні вантажні перевезення, на його думку, слід починати з оновлення Збірника тарифів задля більш справедливого розділення між усіма галузями.

«Просто загальне підвищення тарифів, на нашу думку, може не призвести до бажаного ефекту — щоб витрати на «Укрзалізницю» були розділені між галузями в справедливий спосіб. Якась частина вантажу зникне через зупинку підприємств. Частина — перейде на дороги, відповідно тут залізниця теж не доотримає. … Але ж ми хочемо, щоб вантаж лишився, і УЗ отримувала додаткові кошти, які будуть покривати собівартість виробництва. Якщо внаслідок підвищення тарифів вантажі сходять з залізниці, вочевидь, в цьому немає сенсу, так?» — підкреслив міністр.

Загалом, вважає Олексій Соболев, без виваженого підходу до зміни тарифної політики різні сектори просто й надалі змагатимуться у більш вдалому лобіюванні своїх інтересів.

«Але ж залізниця у нас спільна. Це проблема колективної дії. Нам потрібно її вирішити через спільне володіння. Спільне володіння у нас, виходить, поки що через бюджет. Можливо, є й інший шлях, більш прямий, щоб асоціації володіли часткою в «Укрзалізниці». І це були їхні спільні витрати», — запропонував Соболев.

За словами міністра, «Укрзалізниця» сьогодні є частиною безпекової складової держави, тож дебати щодо оптимізації її діяльності не можуть тривати рік — є буквально кілька місяців для пошуку рішення. Інакше воно ляже на плечі бюджету, щоб «їхали люди, вантажі і зброя». «Без цього економіка зупиниться», — зауважив Сергій Соболев.

Що говорить «Укрзалізниця»

З обґрунтованою позицією щодо індексації тарифів «Укрзалізниця» вийшла у лютому 2025 року, розповів голова правління компанії Олександр Перцовський. І те, що вони на кінець року тримаються на старому рівні, зауважує він, вже зекономило понад 20 млрд гривень виробникам.

«Я хотів би відзначити, що це стало можливо завдяки надзвичайним зусиллям передусім рядових залізничників, бо в той час, як більшість компаній індексували свої заробітні плати, залізничникам востаннє зарплата переглядалась у 24 році. Сьогодні вона на 28-му місці серед галузей виробництва.

І люди, які їдуть під обстрілами, ремонтують колії навколо шахт, щоб останні тонни вугілля вивозити під наступом ворога, яких ми маємо загиблих 948, сьогодні одні з найменш оплачуваних в державі. Абсолютно несправедлива історія, але це ціна зекономлених коштів на логістиці. Тому що, давайте бути чесними, багато виробників сьогодні мають дешевшу логістику на тонну, ніж мали, наприклад, минулого року, тому що відремонтована частина мостів — шляхи стали коротшими; вагони не мають популярності і є суттєво дешевшими. Тому на тонну логістика для багатьох здешевилася. Але в цього є ціна — рядові залізничники», — заявив Олександр Перцовський.

За його словами, 50 % витрат «Укрзалізниці» становить заробітна плата співробітникам, яких близько 170 тисяч у компанії.

Перед тим як просити про індексацію тарифів і звертатись по державну підтримку у вигляді компенсації за пасажирські перевезення, переконує Перцовський, компанія запровадила низку оптимізаційних заходів.

Це стосується, зокрема, продажу металобрухту — таке завдання перед компанією поставило Мінекономіки.

«Всі їздять поїздами, бачать, що вагони іржавіють. У нас мільярди зашиті в металолом, ми взяли зобов’язання перед урядом продати цього брухту на 2,5 млрд для того, щоб менше грошей просити від держави чи закладати в тарифи. Але що роблять металурги — лобіюють експорт брухту. Так не треба. Уся країна хоче прибрати «шлагбауми», а поважні міжнародні гравці намагаються їх поставити. (За кожну тонну брухту, яка не вивозиться, а переробляється на сталь всередині країни, державний бюджет отримує у восьмеро більше надходжень до бюджету, за оцінками експертів. — Ред.), — зауважив Перцовський.

Ще один «непопулярний» крок збоку УЗ — об’єднання наступного року шести залізниць в одного інфраструктурного оператора для оптимізації адміністративного персоналу.

А також за два роки компанія має звести до нуля витрати на надлишкові активи, говорить очільник УЗ.

«2 млрд грн — загальні витрати на гуртожитки, де живуть переважно ВПО. В нас 3 тисячі людей досі обслуговують донецьку дорогу. Зрозуміло, що вони мусять десь переїжджати, ми їх розміщуємо. І ми взялися за два роки звести в нуль витрати на надлишкові активи. Ми їх постійно здаємо в оренду, в усіх містах», — каже Перцовський. Деякі, як, наприклад, водокачку у Дніпрі, УЗ з радістю б передала місцевій владі, але неприбуткові активи її мало цікавлять, стверджує він.

Загалом усі заходи з оптимізації, за словами Перцовського, мають покрити 10,4 млрд з загального дефіциту ліквідності залізничного транспорту на наступний рік у 48 млрд гривень.

«Це не якась корпоративна проблема, так існує галузь. Тому що витрати фіксовані. Востаннє перегляд пасажирських тарифів був у 21-му році, вантажних — у 22-му, а індекс цін виробників — понад 200%.

10 млрд ми беремо на себе. …Принципова зміна, яка відбулася — вперше держава визнала, що практика кроссубсидіювання вантажовідправників за пасажирку є нелогічною, неєвропейською, і цього року ми отримаємо до 13 млрд з бюджету. …На наступний рік йдеться про практично 16 млрд для покриття операційних збитків пасажирських перевезень, тому що держава наразі стоїть на позиції не підвищувати під час воєнного стану тарифи на пасажирку. І це зрозуміло, тому що для багатьох це остання можливість поїхати в прифронтове місто тощо. Відповідно, дельта — це те очікуване надходження, яке через індексацію вантажних тарифів має бути отримано», — пояснив очільник «Укрзалізниці».

Загалом, відзначає Олександр Перцовський, залізниця готова до обговорення, як заплановане підвищення тарифів перерозподілити між тарифними класами чи уніфікувати їх.

«”Укрзалізниця” подавала пропозиції з уніфікації класів ще п'ять років тому, вони, на жаль, блокуються. Є найвищий клас — це «паливники», середній — агро, в основному, і найнижчий — металургія і вугілля тощо. Якщо йдеться про уніфікацію, ніхто ж знижувати ціни не буде, за це до нас потім приходять різні органи. Тому можна тільки підтягувати під найвищий клас. Відповідно, ті, хто в нижчих класах і в кого зростання буде більшим, є опонентами. Не тому, що хтось поганий, просто для них ціновий шок буде набагато більшим», — зауважив Перцовський.

До того ж, додає він, така реформа має враховувати й певні особливості галузей.

«Якщо я зараз надягну на себе шапку металурга, він би сказав: шановні, у вас (аграріїв. — Ред.), звичайно, номінально тариф вищий, але у фермера один елеватор, подає він по вагону, їде локомотив, тягне ті нещасні два вагони, а ми, наприклад, поважна компанія з Кривого Рогу, ставимо 60 вагонів, і вивезете ви їх тільки під електрикою, прямим маршрутом на порти, і реальна собівартість буде інша. Тобто воно все трішки хитріше. Кожен маніпулює чимось своїм, тому треба їх всіх підрівнювати.

Правда в тому, що треба вирівняти тариф з точки зору того, що неважливо, що їде; але разом з тим технологічно подивитися, в кого яка технологія: перевезення великого маршрутного поїзда відрізняється від однієї повагонки. До речі, польські залізниці взагалі вийшли з бізнесу повагонних відправників. Не, тому що один вагон з елеватора тягнути невигідно. Вони взагалі відмовились надавати цю послугу», — зазначив Перцовський.

Він погоджується з тим, що системна реформа тарифоутворення потрібна — її, на його думку, має розробити Міністерство розвитку громад та територій із залученням асоціацій.

«Єдине що, цією історією можна займатися роками, дебатувати, організовувати робочі підгрупи, проводити конференції, і залізниця може просто не дожити до того світлого дня. І якщо певна індексація все ж має статися, можливо, це буде прямо в форматі доручення уряду з чітким якимсь таймлайном прийняття змін до тарифного регулювання», — відзначив керівник «Укрзалізниці».

Зауваження бізнесу до тарифоутворення УЗ

Послуги логістики і перевезення у в структурі виробництва аграрної продукції складає 15 % собівартості, говорить генеральний директор «Українського клубу аграрного бізнесу» Олег Хоменко. Підвищення тарифів фактично вплине на сплату податків, орендних плат, розрахунок з пайовиками абощо, стверджує представник УКАБ.

«Що відчуває аграрій: у 22-му році тарифи на вантажні перевезення зросли на 70 %, а ефекту фактично немає. Тобто ми платимо екстрагроші, ефекту немає. Зараз вони підвищаться ще на 30 %. Де буде ефект? Невідомо», — заявив Хоменко.

За його словами, дискусія про підвищення тарифів почалася у листопаді минулого року. Тоді аграрії відстоювали неможливість одномоментного підвищення, тому що є контракти, які треба виконувати. І на цьому будь-яких консультацій більше не було.

«Олександр (Перцовський. — Ред.) під час свого виступу сказав, що залізничник не хоче субсидіювати когось, у кого розвивається бізнес; інші спікери відстоювали думку, що не потрібно субсидіювати пасажирку коштом вантажних перевезень. А у нас інше питання: ми фактично субсидіюємо вантаж, який їде дешевше, ніж аграрний. Собівартість надання послуг «Укрзалізниці» становить 50 копійок на тонно-кілометр, аграрка їде за ціною 54-55 копійок за тонну, вище собівартості. Дивимося на металургію, на руду, на вугілля. Вугілля, звичайно, відпало, але руда їде за 41 копійку, позакласний низьковартісний вантаж взагалі — за 36 копійок.

Найприбутковіший вантаж для залізниці — нафтопродукти, вартість перевезення яких була 70 копійок за тонно-кілометр — фактично пішли з залізниці через високу вартість. Сподіваюся, «Укрзалізниця» не хоче, щоб те саме сталося й з аграрними вантажами. Відстань у 100-300 км — це вже ок для перевезень вантажним транспортом. Різниця 300-400-500 — насправді не така вже й велика, щоб поставити все на колеса і поїхати. Від цього втратять всі. Втратить залізниця разом зі своїми 170 000 працівників. Втрачається вантажна база», — пояснив у деталях генеральний директор «Українського клубу аграрного бізнесу».

За словами Олега Хоменка, спроможності української сільськогосподарської продукції — через втрату посівних площ внаслідок окупації — обмежена 90 млн тонн з урахуванням максимально історичних урожайностей. Тобто вантажна база, додає він, і так зменшується з огляду на реалії. Ще один лімітаційний фактор — світові ціни на продовольство. «Якщо у Бразилії чи Аргентині зараз зберуть мегаурожай, українська кукурудза взагалі нікому не буде потрібна», — констатував представник УКАБ.

Тому, наголошує Олег Хоменко, аграрії стоять на тому, що першочерговим кроком має бути приведення до собівартості усіх перевезень: «Платимо 50 копійок усі і їдемо. А далі уже дивитися, хто якими маршрутами рухається, хто відправляє маршрутними поїздами, хто по 20-30 вагонів».

«Аграрії не проти «Укрзалізниці». Навпаки, залізниця — наш партнер. Але тут йдеться про справедливість, бо останні кілька напрямків бізнесу, які виживають і працюють, знов скубуть, а решта буде цим користуватися.

Ми — за діалог, за справедливо встановлені тарифи. Ми будемо це підтримувати, будемо підтримувати «Укрзалізницю», але хочеться бачити транспарентність. І якщо вже першого числа буде перший етап здорожчення тарифів, давайте, до наступного не переходити, допоки ми усі ці питання не розв’яжемо», — заявив Олег Хоменко.

Список зауважень до «Укрзалізниці» доповнив і народний депутат від групи «Довіра», член комітету транспорту та інфраструктури Сергій Вельможний. Він зазначив, що отримує багато звернень бізнесу з Лівобережної України, прифронтових територій: люди, за його словами, скаржаться, що одні їдуть коротшим маршрутом, а інші довшим і відповідно мають дорожчий тариф. Або вага вантажу така сама, а ціни різні.

«Ніде у світі такого немає, щоб одна галузь платила за іншу. Я кажу про агросектор і руду/вугілля абощо. Це точно несправедливо. …Чому один бізнес повинен платити за інший? Якщо у нас ринкова економіка, це максимально дивна ситуація. Якщо потяги одні й ті самі, інфраструктура використовується та сама, чому ціна повинна бути для різних галузей різна?» — підтримав бізнес народний депутат від «Слуги народу» Олександр Качура.

Керівник служби залізничної логістики «Кернел» Вадим Котенко вказав на ще один тарифний дисбаланс.

«Вже рік ми порушуємо питання тарифікації спеціалізованих контейнерів, яка Збірником тарифів 2009 року навіть не передбачена. Сьогодні залізниця тарифікує їх за найдешевшими ставками. Тобто УЗ тарифікує на власний розсуд спеціалізовані контейнери, які не передбачені Збірником тарифів. Це створює дисбаланс. У цих спеціалізованих балк контейнерах перевозиться зерно. Чому той, хто їде у зерновозі має платити за того, хто їде в контейнері? Різниця дуже велика. І кожна індексація тарифу лише збільшує і погіршує цю проблему. Це питання потребує термінового вирішення», — підкреслив Котенко.

Вантажні перевезення більше не можуть субсидіювати пасажирські

Обсяг вантажних перевезень «Укрзалізниці» з 2021 року скоротився на 50 % — з 300 млн тонн до 164 млн, говорить народний депутат від «Слуги народу», голова Комітету Верховної Ради України з питань економічного розвитку Дмитро Наталуха. Підвищення тарифів на вантажоперевезення, на його думку, зменшить вантажну базу ще більше: хтось з виробників шукатиме альтернативу, наприклад, автомобільний транспорт, хтось — скоротить виробництво.

«Тобто «Укрзалізниця» отримає менше грошей. А ми будемо вимушені шукати їх ще більше з бюджету (щоб покрити пасажирські перевезення. — Ред.)», — окреслив можливу перспективу нардеп.

Крім того, зауважив він, 63% колій згенерували 13 млрд збитків, що говорить про неефективність полотна.

«Це треба модернізувати. Щоб модернізувати — потрібні додаткові кошти. Ми просто не входимо в ту модель, яка у нас існує сьогодні, до якої ми звикли і яка нам перейшла у спадок», — упевнений Наталуха.

На його думку, Україні слід розглянути американський підхід до розвитку залізниці, де залізничних пасажирських перевезень фактично немає.

«56-й рік. За Ейзенхауера прийняли Federal Aid Highway, яким уряд разом з президентом просто вичавили залізницю зі структури пасажирських перевезень США. Вони визначили, що мотором для економічного зростання на той час буде автомобілебудування, що приватні пасажирські перевезення американці будуть здійснювати власним транспортом. Тоді Chrysler, General Motors, Ford, інші компанії, отримали надзвичайні субсидії, а автобусні лінії між штатами — великі преференції, — розповів нардеп. —

Та сама історія стосувалася розвитку авіакомпаній і авіабудівництва. Відповідно, починаючи з 56 року, пасажирське залізничне перевезення в Штатах почало не просто стагнувати, воно фактично зникло».

А розмови про 16 млрд компенсацій з бюджету за пасажирські перевезення «Укрзалізниці» щороку, відзначає Наталуха, просто «не б’ються» з довгостроковими перспективами.

«На жаль, на мою думку, нам потрібно прийти до якогось схожого рішення. Я не кажу просто змавпувати, але так само визначити, які галузі будуть рушіями в українській економіці воєнного і особливо поствоєнного часу. Чи ця галузь може замінити залізницю у пасажирських перевезеннях. І ухвалити очевидно непопулярне, але стратегічно правильне рішення», — відзначив нардеп.

В США цей шлях теж був непростим, додав Наталуха, він пролягав через шалені протести профспілок, але влада переламала цей тренд, зробивши ставку на чітку комунікацію на кшталт: ми усіх хочемо зробити автовласниками, тому автомобілі стануть дешевими для населення, а авіаперевезення доступними.

Вантажні перевезення більше не зможуть покривати пасажирські, і рядком у бюджеті це питання теж не вирішиться, підкреслює нардеп.

Поки американці їздять автівками, Європа робить ставку на розвиток залізничних пасажирських перевезень, відповів Наталусі голова правління «Укрзалізниці» Олександр Перцовський, навівши приклад Франції, Німеччини, Польщі. Однак він згоден з тим, що «Укрзалізниця» не може «потягнути сьогодні усю мережу».

«Є справді так звані малодіяльні станції, «коридори». Але це має бути державне рішення, тому що колись «Укрзалізниця» на свій розсуд закривала певні станції, називаючи їх малодіяльними, а за певну суму їх відкривали. Це має бути справді державне рішення, бо постраждати може не тільки пасажир, а й маленький елеватор, до якого їздити економічно не вигідно. Тобто оптимізація мережі точно має бути, але з урахуванням безпекових нюансів. Тому сьогодні саме завдяки тому, що мережа є десь надлишковою, ми продовжуємо рух, коли нам руйнують міст чи сегмент дороги, ми просто об'їжджаємо», — зазначив Перцовський.

Без політики транспорту працюватиме лише лобіювання

Фінансова ситуація «Укрзалізниці», відповідно до презентації самої компанії, зауважив директор Центру економічної стратегії Гліб Вишлінський, по-іншому, ніж «чотирма літерами, які складаються у відоме слово», не описується. І ризики, які є у залізниці, суттєво більші, ніж у металургії чи аграріїв.

Тож, на думку Вишлінського, час серйозно говорити про стратегічні розв’язання проблем, «аби перестати це робити руцями». Потрібна стратегія з чітким розділенням на період війни і на період після війни, каже він.

«Але зараз, що мене вражає, дискусія іде на рівні, хто кого перелобіює: умовно Ахметов, Веревський, плюс метал і інші їхні супутники по галузях чи 170 тисяч працівників «Укрзалізниці».

А уряд замість того, щоб мати якусь модель, визначає, хто кого перетиснув. Політика транспорту у новому мегаміністерстві (Міністерстві розвитку громад та територій. — Ред.) загубилася. Воно стало менш інфраструктури і більш регіонів. В результаті у нас є відставання в ухваленні законодавства з регулювання залізничного транспорту, що відображено у звіті з розширення ЄС», — зазначив Гліб Вишлінський.

Він нагадав, що десятиліттями тривають розмови про незалежного регулятора, який на основі обґрунтованої моделі визначатиме тарифи, а не «впаяймо всім, просто помножимо».

«Знов таки, мене дивує, що за такого високо рівня людського капіталу у владі немає цієї моделі, і інституції немає, — відзначив Вишлінський. — І питання відкриття ринку вантажних перевезень теж обговорюється вже тривалий час. Можливо певним балансом справді була би участь асоціацій у володінні «Укрзалізницею». Бізнеси братимуть участь в ринку вантажоперевезень, можливо, теж в них буде тут свій інтерес».

Наразі ж, директор Центру економічної стратегії вважає перехід до гнучкого ціноутворення разом з моделлю PSО — кроком, що допоможе згладити викривлення і несправедливість.

До чого прийшли сторони в ході дискусії

